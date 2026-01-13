U cijelom stanu toplo, a samo jedna soba je ledena? Odmah spriječite grešku zbog koje munjevito gubite toplotu

Mnogi od nas su se susreli sa situacijom da u jednoj sobi vlada prijatna toplota, dok je odmah pored druga prostorija hladna, čak i kada grijanje radi punim kapacitetom. Zašto?

Izvor: AstroStar/Shutterstock

Iako se može činiti da je kriv sistem grijanja ili ventilacija, najčešći pravi uzrok je neujednačena izolacija zidova, krova i poda, zajedno sa tzv. toplotnim mostovima - mjestima na kojima toplota "bježi" napolje znatno intenzivnije nego kroz ostatak konstrukcije.

Kako izolacija utiče na temperaturu u prostorijama?

Prvi problem je različita debljina i kvalitet izolacije unutar istih zidova ili plafona. Prostorije koje se nalaze uz spoljne zidove ili iznad neizolovanih plafona obično imaju lošije toplotne karakteristike, što dovodi do pada temperature vazduha. Na tim mjestima se tačka rose pomjera ka zidu, što uzrokuje kondenzaciju vlage i osećaj hladnoće na zidu - iako termometar pokazuje 18 °C, subjektivni osjećaj je znatno hladniji.

Štaviše, razlike u termoizolaciji mogu da dostignu i desetine procenata gubitaka toplote, naročito kada postoje toplotni mostovi, na primer kod balkona. Analize građevinskih investicija pokazuju da neadekvatno izolovani spojevi mogu da povećaju gubitke toplote i do 25 odsto, piše Medonet. To znači da jedna soba može da gubi toplotu mnogo brže od druge, što dovodi do različitih temperatura u prostorijama čak i pri istim podešavanjima radijatora.

Kako da otkrijete i procjenite toplotne mostove?

U praksi je energetski pregled najbolji alat za otkrivanje toplotnih mostova - upotrebom termovizijskih kamera mogu se jasno uočiti mjesta sa prekomernim gubicima toplote. Dodatno, već u fazi projektovanja trebalo bi predvidjeti tehnologije za prekid toplotnih mostova.

Kod jednostavnijih objekata, običan infracrveni termometar može da izmeri površinske temperature unutrašnjih zidova - mjesta koja su hladnija za nekoliko stepeni u odnosu na ostatak zida ukazuju na postojanje toplotnog mosta. Takođe, pojava vlage na zidu često je vrlo jasan signal, što potvrđuju i brojna iskustva.

Kako da sprečite neujednačenu temperaturu?

Projektovanje i gradnja

Već u fazi projekta vodite računa o toplotnim mostovima.

Termovizija

Termografski pregled omogućava otkrivanje mjesta gubitka toplote. Kada se identifikuju, treba ih dodatno izolovati sa unutrašnje ili spoljašnje strane odgovarajućim materijalima.

Zaptivenost

Parne brane, trake, pravilna ugradnja prozora i vrata, kao i zaptivni malteri i premazi ključni su za eliminaciju prodora vazduha.

Kontrola vlage

U hladnim zonama potrebno je da obezbjedite adekvatnu ventilaciju kako bi se spriječila kondenzacija i razvoj buđi, uz balans između zaptivenosti i razmjene vazduha.

Dobro urađena izolacija daje bolji termički efekat od samih grijalica, a istovremeno sprečava zdravstvene probleme poput alergija i pojave gljivica. Zahvaljujući ovim mjerama, toplota se ravnomjerno raspoređuje, komfor raste, računi se smanjuju, a razlike u temperaturi postaju stvar prošlosti.

(MONDO)