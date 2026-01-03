Najveća greška koju svi prave zimi u stanu: Zbog toga imate glavobolje i osjećate umor

Zimi gotovo svi nesvjesno prave istu grešku u stanu. Suv vazduh zbog grijanja utiče na zdravlje, kožu i imunitet. Evo kako da je lako izbjegnete.
- Zimi većina ljudi pravi istu grešku u stanu – vazduh postaje previše suv zbog grijanja i zatvorenih prostora.
- Suv vazduh može izazvati umor, glavobolje, suv kašalj i češće prehlade, posebno kod djece.
- Jednostavne promjene poput provjetravanja i povećanja vlažnosti mogu značajno poboljšati zdravlje i kvalitet boravka u domu.
Dok napolju temperature padaju, u većini stanova dešava se ista stvar – greška koju gotovo svi pravimo, a rijetko ko o njoj razmišlja. Nije u pitanju grijanje, niti visoki računi, već pretjerano suv vazduh koji nastaje zbog zatvorenih prostora i stalnog rada radijatora.
Zimi provodimo mnogo više vremena u zatvorenom, prozore otvaramo rjeđe, a grijanje radi gotovo bez prestanka. Rezultat je vazduh koji isušuje kožu, sluzokožu nosa i grla, izaziva glavobolje, umor, suv kašalj i osjećaj "težine" u prostoru. Mnogi se žale da su stalno pospani, nervozni ili da im se koža peruta, a da pritom ni ne povezuju ove simptome sa vazduhom koji udišu svaki dan.
Najveći problem je što suv vazduh slabi prirodnu odbranu organizma, pa smo skloniji prehladama i virusima, iako "sjedimo na toplom". Posebno su ugrožena djeca, starije osobe i svi koji već imaju probleme sa disajnim putevima ili alergijama.
Dodatni paradoks je što mnogi pokušavaju da "riješe stvar" jačim grijanjem, čime situaciju samo pogoršavaju. Umjesto toga, stručnjaci savjetuju redovno provjetravanje prostora, čak i kada je hladno, kao i održavanje optimalne vlažnosti vazduha. Jednostavni trikovi poput posuda sa vodom na radijatorima, sobnih biljaka ili ovlaživača mogu napraviti ogromnu razliku.
Zima ne mora da znači težak, suv i nezdrav vazduh u stanu. Ponekad najveći problem nije ono što vidimo, već i ono što udišemo.
(Lepa i srećna/Mondo)