Onkolozi otkrivaju 4 svakodnevne navike koje ozbiljno smanjuju rizik od raka

Saznajte koje navike onkolozi praktikuju svakog dana kako bi umanjili rizik od nastanka raka, uključujući ishranu, fizičku aktivnost i izbjegavanje prerađene hrane.

Izvor: Gorodenkoff/Shutterstock

Iako veliki broj karcinoma može biti povezan sa faktorima poput genetike, značajan dio rizika od raka može se smanjiti jednostavnim promjenama u svakodnevnim navikama. Stručnjaci ističu da svaki dan možemo preduzeti korake koji poboljšavaju zdravlje i djeluju preventivno protiv razvoja nekih vrsta malignih bolesti.

Izvor: shutterstock.com/ Beachbumledford

1. Ishrana, birajte prirodnu i minimalno prerađenu hranu

Kvalitet ishrane je jedan od najvažnijih faktora u prevenciji raka. Stručnjaci preporučuju da se smanji unos industrijski prerađene hrane, više se bazira na svježem voću i povrću, cjelovitim žitaricama i biljnim izvorima proteina. Takva hrana obezbjeđuje antioksidante, vlakna i mikronutrijente koji doprinose zdravlju ćelija i jačanju organizma.

Studije ukazuju da povećan unos voća i povrća može pomoći u smanjenju inflamatornih procesa u tijelu, što je povezano sa nižim rizikom od nekih vrsta raka. Izbjegavanje prerađenih mesnih proizvoda i visokog sadržaja šećera takođe je preporučljivo.

Izvor: Shutterstock

2. Redovna fizička aktivnost, najmanje 30 minuta dnevno

Nizak nivo fizičke aktivnosti često je povezan sa većim rizikom od razvoja raka, dok redovno vježbanje poboljšava cirkulaciju, jača imuni sistem i pomaže u održavanju zdrave tjelesne težine.

Preporučuju se svakodnevne aktivnosti poput brze šetnje, trčanja, vožnje bicikla ili drugih aerobnih vježbi u trajanju od najmanje 30 minuta dnevno, što može značajno doprinijeti smanjenju rizika od raka dojke, debelog crijeva i drugih tumora, piše Mayo Clinic.

3. Održavanje zdrave tjelesne težine

Prekomjerna tjelesna težina i gojaznost su povezani sa povećanim rizikom od različitih oblika raka, uključujući rak dojke, pankreasa i debelog crijeva. Fizička aktivnost i uravnotežena ishrana igraju ključnu ulogu u održavanju idealne tjelesne težine i metabolizma koji manje opterećuje organizam, piše MedlinePlus.

Uz to, redovno kretanje pomaže u regulaciji hormona i smanjenju inflamacije — faktora koji takođe utiču na razvoj malignih procesa.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

4. Izbjegavanje štetnih navika, duvanski proizvodi i alkohol

Duvan se smatra jednim od najznačajnijih faktora rizika za razvoj raka pluća i mnogih drugih tumora, pa odustajanje od pušenja i izbjegavanje pasivnog dima ostaju ključne preporuke zdravstvenih stručnjaka.

Takođe, iako umjeren unos alkohola može djelovati benigno, naučni podaci ukazuju da čak i umjerena konzumacija povećava rizik od raka dojke, jetre i štitne regije, pa ga je ukoliko je moguće, najbolje ograničiti ili izbaciti.

Zaključak

Prevencija raka nije misteriozan koncept, radi se o svakodnevnim izborima koji jačaju imuni sistem i smanjuju štetne uticaje okoline. Zdrava ishrana bogata biljnim namirnicama, redovna fizička aktivnost, održavanje zdrave tjelesne težine i izbjegavanje štetnih navika mogu biti efikasne navike koje onkolozi sami praktikuju i preporučuju.

Napomena: Svaka od ovih navika ne samo da umanjuje potencijalne rizike od raka, već doprinosi i opštem zdravlju i boljem kvalitetu života.

(Mondo.rs)