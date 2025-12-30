Posna salata od ljubičastog kupusa i kikirikija: Oduševiće ukućane i goste za Novu godinu ili Božić

Za Novu godinu ili Božić oduševite ukućane i goste ovom posnom salatom od ljubičastog kupusa i kikirikija.
Posna salata od ljubičastog kupusa i kikirikija je osvježavajuć prilog koji će uneti boju, hrskavost i kremastu teksturu na svaki praznični sto.
Miris limuna, blagi ukus praziluka i slani kikiriki čine je neodoljivom kombinacijom koja će se savršeno uklopiti i uz novogodišnji ručak ili božićnu trpezu.
Pravi je primjer kako jednostavni sastojci mogu stvoriti salatu koju će i gosti i ukućani uporno dodavati u tanjir.
Sastojci:
- oko 700 g ljubičastog kupusa
- 1 praziluk
- 4-6 rotkvica
- 100 g pečenog slanog kikirikija
- sok jednog limuna
- 200 g posnog majoneza
- so po ukusu
Priprema:
1. korak: Rendanje, sjeckanje i mljevenje
Kupus narendajte na sitno. U secku sameljite kikiriki, a praziluk i rotkvice sitno isjeckajte.
2. korak: Mješanje
U većoj činiji pomješajte kupus, praziluk, kikiriki i rotkvice. Prelijte sve sokom od limuna, dodajte posni majonez i dobro promješajte da se svi sastojci sjedine.
3. korak: Začinjavanje
Probajte salatu i po potrebi dodajte so. Još jednom lagano promješajte i poslužite.