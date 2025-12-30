logo
Posna salata od ljubičastog kupusa i kikirikija: Oduševiće ukućane i goste za Novu godinu ili Božić

Autor N.D. Izvor Lepa i srećna
Za Novu godinu ili Božić oduševite ukućane i goste ovom posnom salatom od ljubičastog kupusa i kikirikija.

Recept za posnu kikiriki i kupus salatu Izvor: foto: Stvar ukusa/Aleksandra Mako

Posna salata od ljubičastog kupusa i kikirikija je osvježavajuć prilog koji će uneti boju, hrskavost i kremastu teksturu na svaki praznični sto.

Miris limuna, blagi ukus praziluka i slani kikiriki čine je neodoljivom kombinacijom koja će se savršeno uklopiti i uz novogodišnji ručak ili božićnu trpezu.

Pravi je primjer kako jednostavni sastojci mogu stvoriti salatu koju će i gosti i ukućani uporno dodavati u tanjir.

Sastojci:

  • oko 700 g ljubičastog kupusa
  • 1 praziluk
  • 4-6 rotkvica
  • 100 g pečenog slanog kikirikija
  • sok jednog limuna
  • 200 g posnog majoneza
  • so po ukusu

Priprema:

1. korak: Rendanje, sjeckanje i mljevenje

Kupus narendajte na sitno. U secku sameljite kikiriki, a praziluk i rotkvice sitno isjeckajte.

Posna slata od ljubičastog kupusa i kikirikija
Izvor: foto: Stvar ukusa/Aleksandra Mako

2. korak: Mješanje

U većoj činiji pomješajte kupus, praziluk, kikiriki i rotkvice. Prelijte sve sokom od limuna, dodajte posni majonez i dobro promješajte da se svi sastojci sjedine.

3. korak: Začinjavanje

Probajte salatu i po potrebi dodajte so. Još jednom lagano promješajte i poslužite.

