Posna salata od ljubičastog kupusa i kikirikija: Oduševiće ukućane i goste za Novu godinu ili Božić

Za Novu godinu ili Božić oduševite ukućane i goste ovom posnom salatom od ljubičastog kupusa i kikirikija.

Izvor: foto: Stvar ukusa/Aleksandra Mako

Posna salata od ljubičastog kupusa i kikirikija je osvježavajuć prilog koji će uneti boju, hrskavost i kremastu teksturu na svaki praznični sto.

Miris limuna, blagi ukus praziluka i slani kikiriki čine je neodoljivom kombinacijom koja će se savršeno uklopiti i uz novogodišnji ručak ili božićnu trpezu.

Pravi je primjer kako jednostavni sastojci mogu stvoriti salatu koju će i gosti i ukućani uporno dodavati u tanjir.

Sastojci:

oko 700 g ljubičastog kupusa

1 praziluk

4-6 rotkvica

100 g pečenog slanog kikirikija

sok jednog limuna

200 g posnog majoneza

so po ukusu

Priprema:

1. korak: Rendanje, sjeckanje i mljevenje

Kupus narendajte na sitno. U secku sameljite kikiriki, a praziluk i rotkvice sitno isjeckajte.

Posna slata od ljubičastog kupusa i kikirikija

Izvor: foto: Stvar ukusa/Aleksandra Mako

2. korak: Mješanje

U većoj činiji pomješajte kupus, praziluk, kikiriki i rotkvice. Prelijte sve sokom od limuna, dodajte posni majonez i dobro promješajte da se svi sastojci sjedine.

3. korak: Začinjavanje

Probajte salatu i po potrebi dodajte so. Još jednom lagano promješajte i poslužite.