Kako pravilno voziti po snijegu i ledu? 5 ključnih savjeta za zimsku vožnju

Izvor: MONDO/Miloš B. Jovanović

Početak godine donio je i (ne)očekivani snijeg, velike količine ledene kiše i generalno vrijeme koje je krajnje nezgodno za svakog ko vozi. Iako smo o ovoj temi pisali u više navrata, broj saobraćajnih nezgoda prethodnih dana, kao i broj automobila koji su ostali "zaglavljeni" negdje na putu govori u prilog tome da itekako ima smisla podsjećati na to kako se vozi po snijegu i ledu.

Pravila zimske vožnje

Dobra vidljivost je ključna

Većina vozača ne čeka da se vjetrobran odledi ili odmagli, već nestrpljivo odmah kreće na put. Koliko je ovo opasno i kako se pravilno skida led sa vjetrobrana već smo pisali ranije i zaista se tih savjeta treba pridržavati, zato što je dobra vidljivost ključna u lošim vremenskim prilikama. Osim vaše vidljivosti, bitno je i biti viđen zato obavezno od snijega i leda očistite farove i dnevna svjetla.

Vlasnici automobila sa uređajem za automatsko uključivanje farova ne bi trebalo da se previše uzdaju u senzore, jer se prečesto dešava da po magli i izmaglici svjetla ostanu ugašena. Zato je bolje zimi ručno paliti i gasiti farove, zapravo po lošem vremenu držati farove upaljene.

Kako krenuti

Čak i kada su vjetrobrani i farovi čisti, vozači često imaju problem da vozilo pokrenu i izađu sa parking mjesta. Anketa je pokazala da se čak 68% vozača izjasnilo da nisu sigurni kako bezbjedno krenuti i voziti u zimskim uslovima, kada je automobil u dubokom snijegu.

Najčešća greška je dati preveliki gas i tada umjesto da krene automobil stoji na mjestu, a točkovi bespomoćno počnu da šlajfuju. Savjetujemo da isprobate ovaj trik. Umjesto u prvi, ručicu mjenjača prebacite u drugi stepen prenosa i polako otpuštajte kvačilo. Broj obrtaja je sada niži a samim tim i šansa da se zaglavite manja i automobil lakše kreće sa mjesta. Ovo funkcioniše i kod automatskih mjenjača, kod njih obično postoji poseban zimski mod vožnje kao poseban stepen prenosa ili taster u blizini mjenjača. Svakako provjerite u uputstvu kako se on aktivira.

Metoda klackalice

U težim slučajevima, kada ste zaglavljeni u dubokom snijegu možete primijeniti metodu „klackalice“. Dajući i otpuštajući gas krećite se polako naprijed-nazad, a kada osjetite da vozilo ima dovoljno inercije da pređe preko nagomilanog snijega, dodajte malo više gasa. Jednom kada izađete iz nanosa nastavite kretanje sve dok ne stignete do očišćene površine puta.

Savjet je i da elektronsku kontrolu proklizavanja ili ESP privremeno isključite prilikom izvlačenja iz snijega. Ovi sistemi "guše" motor ili koče pogonske točkove koji proklizavaju, te vas direktno sprečavaju da se izvučete.

Led i crni led

Prethodnih dana imali smo situaciju koja se je možda i najopasnije za vozače. U većem dijelu zemlje pale su velike količine snijega, a onda je uslijedila ledena kiša. "Idealna situacija" za stvaranje leda na kolovozu.

Na putu pokrivenom ledom možete da izgubite kontrolu i pri veoma malim brzinama. Ovo se posebno odnosi na takozvani crni led koji je posebno opasan. Vodite računa da je zaustavni put na kolovozu prekrivenom ledom znatno duži od uobičajenog.

Od anketiranih vozača, blizu polovine je smatralo da zaustavni put pet puta duži na ledu, a zapravo stručnjaci govore da je on duplo duži od toga, čak 10 puta. Za zimsku vožnju posebno je podmukao takozvani crni led.

On se, kada temperatura padne ispod nule, formira preko kolovoza i zapravo je bezbojan što ga čini idealno kamufliranim jer se kroz njega providi crni asfalt (otud i naziv).



Formira se najčešće rano ujutro i kasno uveče na područjima gdje sunce ne dopire - nadstrešnice, mjesta gdje su pored puta guste krošnje, a veoma često i na mostovima. Teško ga je primijetiti i zato vodite računa o ponašanju vozila, kada prelazite preko crnog leda osjetićete da vam je otpor upravljača značajno smanjen, a i buka od okretanja točkova biće umanjena.

U takvim situacijama budite veoma oprezni, svaki nagli pokret upravljača ili naglo dodavanje gasa dovešće do potpunog gubitka kontrole nad vozilom. Umjesto toga, lagano smanjite brzinu i izbjegavajte nagle pokrete upravljača.

Čak i ako primijetite da vozilo klizi u stranu, reagujte laganom korekcijom pravca kako bi ste vratili automobil u željeni smjer. Vodite računa da pri promjeni stepena prenosa lagano otpuštate kvačilo, jer na taj način smanjujete mogućnost proklizavanja.

Kako voziti po magli

Postoji jutarnja magla koja se razilazi izlaskom sunca i ne pravi gotovo nikakav problem vozačima, a postoji i gusta magla, zbog koje treba odložiti duži put ukoliko je iole moguće. U svakom slučaju prije polaska na put svakako je dobro provjeriti vremensku prognozu i stanje puteva koje redovno objavljuje AMSS.

Najbitnije kod vožnje po magli je da se uspori. Možda se 100 metara ispred vas dogodila saobraćajna nezgoda, a vi ćete biti deseto vozilo koje je naletjelo na gomilu zbog slabe vidljivosti. Pritom se po magli znatno produžava put kočenja zbog klizavog asfalta.

Upalite svjetla za maglu ukoliko ih imate. Nipošto ne koristite duga svjetla, zato što će samo zasljepljivati ne samo vas već i druge učesnike u saobraćaju. Ukoliko je magla veoma gusta, upalite i sva četiri migavca.

Držite distancu. Koliko god primamljivo djelovalo da se "zalijepite" za vozilo ispred vas i pratite ga u stopu, budite svjesni da je to idealan recept za lančane sudare.

Mnogo je bezbjednije da sami određujete brzinu i putanju svog automobila. Na kraju, ne zaustavljajte se osim ukoliko ne uočite mjesto da se sklonite sa asfalta i tako ne budete na putu onima koji mogu da nalete na vas. Čak i ukoliko vam se probuši guma, žrtvujte i gumu i felnu samo da biste se domogli bezbjedne lokacije.

(Polovni automobili/MONDO)