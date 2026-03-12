Ove bolesti se kod muškaraca i žena javljaju potpuno drugačije: Razlike mnogi ne znaju i mogu da ih zbune

Iste bolesti mogu imati različite simptome kod muškaraca i žena. Stručnjaci objašnjavaju razlike kod infarkta, migrene, dijabetesa, gubitka kose i drugih zdravstvenih problema.

Izvor: Shutterstock

Mnoge bolesti imaju različite simptome i rizike kod muškaraca i žena.

Razlike postoje kod srčanih bolesti, migrena, dijabetesa, osteoporoze i mentalnog zdravlja.

Razumijevanje tih razlika pomaže u ranijem prepoznavanju bolesti i boljem liječenju.

Nisu sve bolesti iste, ni simptomi, ni rizici, ni posljedice. Stručnjaci ističu da pol igra važnu ulogu u tome kako se zdravstveni problemi razvijaju i ispoljavaju. Od srca do kostiju, muškarci i žene često doživljavaju iste bolesti na različite načine.

Srce i krvni sudovi

Kardiovaskularne bolesti predstavljaju jedan od najvećih zdravstvenih izazova za oba pola, ali simptomi mogu biti različiti. Žene tokom srčanog udara češće osjećaju probavne tegobe, kratak dah ili bol u leđima, dok muškarci obično imaju tipičan simptom – jak bol u grudima.

Visok krvni pritisak takođe pokazuje razlike između polova. Muškarci ga razvijaju ranije, zbog čega imaju veći rizik od srčanih bolesti. Kod žena se hipertenzija češće javlja nakon menopauze i povezana je sa većim rizikom od moždanog udara.

Kardiolog

Izvor: Shutterstock

Mozak i nervni sistem

Migrena i Alchajmerova bolest takođe se razlikuju između muškaraca i žena. Migrene su znatno češće kod žena i obično počinju u adolescenciji, dok muškarci prve napade ponekad imaju još pre puberteta.

Alchajmerova bolest češće pogađa žene, dijelom zbog dužeg životnog vijeka, ali i zbog mogućih razlika u imunološkom sistemu.

Kod moždanog udara žene često imaju netipične simptome kao što su izražen umor, zbunjenost i opšta slabost, što može dovesti do kasnijeg prepoznavanja bolesti.

Migrena

Izvor: Shutterstock

Metabolizam i hormonski sistem

Dijabetes tipa 2 češće se razvija kod muškaraca, čak i kada imaju manji procenat tjelesne masti. Međutim, kod žena su češće ozbiljne komplikacije poput problema sa srcem, bubrezima i vidom.

Postoji i gestacijski dijabetes, koji se javlja tokom trudnoće i predstavlja dodatni zdravstveni rizik specifičan za žene.

Merenje šećera u krvi

Izvor: FreePik

Kosti, mišići i hronični bol

Žene su sklonije hroničnim bolnim stanjima poput fibromialgije ili sindroma iritabilnog creva. Smatra se da na to delimično utiču razlike u imunološkom odgovoru organizma, koji može uticati i na doživljaj bola.

Osteoporoza je još jedno stanje koje češće pogađa žene. Hormonske promjene nakon menopauze ubrzavaju gubitak koštane mase, dok se kod muškaraca osteoporoza javlja rjeđe i najčešće je povezana sa niskim nivoom testosterona.

Bol u zglobu

Izvor: PeopleImages/Shutterstock

Infekcije i polno zdravlje

Infekcije mokraćnih puteva i polno prenosive bolesti češće se javljaju kod žena zbog kraće uretre i anatomskih razlika.

Kod žena posljedice infekcija mogu biti ozbiljnije i uključivati probleme sa plodnošću, dok muškarci često ranije primijete simptome i dobiju pravovremenu dijagnozu.

Urinarna infekcija

Izvor: Shutterstock

Mentalno zdravlje

Depresija i anksioznost često se različito ispoljavaju kod muškaraca i žena. Žene češće osjećaju tugu, umor i pad energije, dok muškarci depresiju mogu ispoljiti kroz razdražljivost, fizičke tegobe ili rizično ponašanje.

Žene su takođe sklonije da potraže stručnu pomoć, dok muškarci češće ignorišu emocionalne simptome i fokusiraju se na fizičke znakove problema.

Žena plače

Izvor: Shutterstock

Stil života i zdravstveni rizici

Alkoholizam takođe pokazuje jasne razlike između polova. Žene mogu razviti zdravstvene probleme brže i pri manjim količinama alkohola, dok muškarci češće konzumiraju veće količine, što povećava rizik od povreda i drugih posljedica.

Gubitak kose takođe ima različite uzroke. Kod žena je često povezan sa stresom, hormonskim promenama i nedostatkom određenih nutrijenata, dok je kod muškaraca najčešće nasljedan, piše 24sata.hr

Razumijevanje ovih razlika između muškaraca i žena važno je za bolje prepoznavanje bolesti, pravovremenu dijagnozu i adekvatno lečenje. Individualni pristup zdravlju može značajno doprineti kvalitetu života i prevenciji ozbiljnih zdravstvenih problema.