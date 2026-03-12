Ove bolesti se kod muškaraca i žena javljaju potpuno drugačije: Razlike mnogi ne znaju i mogu da ih zbune

Iste bolesti mogu imati različite simptome kod muškaraca i žena. Stručnjaci objašnjavaju razlike kod infarkta, migrene, dijabetesa, gubitka kose i drugih zdravstvenih problema.
- Mnoge bolesti imaju različite simptome i rizike kod muškaraca i žena.
- Razlike postoje kod srčanih bolesti, migrena, dijabetesa, osteoporoze i mentalnog zdravlja.
- Razumijevanje tih razlika pomaže u ranijem prepoznavanju bolesti i boljem liječenju.
Nisu sve bolesti iste, ni simptomi, ni rizici, ni posljedice. Stručnjaci ističu da pol igra važnu ulogu u tome kako se zdravstveni problemi razvijaju i ispoljavaju. Od srca do kostiju, muškarci i žene često doživljavaju iste bolesti na različite načine.
Srce i krvni sudovi
Kardiovaskularne bolesti predstavljaju jedan od najvećih zdravstvenih izazova za oba pola, ali simptomi mogu biti različiti. Žene tokom srčanog udara češće osjećaju probavne tegobe, kratak dah ili bol u leđima, dok muškarci obično imaju tipičan simptom – jak bol u grudima.
Visok krvni pritisak takođe pokazuje razlike između polova. Muškarci ga razvijaju ranije, zbog čega imaju veći rizik od srčanih bolesti. Kod žena se hipertenzija češće javlja nakon menopauze i povezana je sa većim rizikom od moždanog udara.
Mozak i nervni sistem
Migrena i Alchajmerova bolest takođe se razlikuju između muškaraca i žena. Migrene su znatno češće kod žena i obično počinju u adolescenciji, dok muškarci prve napade ponekad imaju još pre puberteta.
Alchajmerova bolest češće pogađa žene, dijelom zbog dužeg životnog vijeka, ali i zbog mogućih razlika u imunološkom sistemu.
Kod moždanog udara žene često imaju netipične simptome kao što su izražen umor, zbunjenost i opšta slabost, što može dovesti do kasnijeg prepoznavanja bolesti.
Metabolizam i hormonski sistem
Dijabetes tipa 2 češće se razvija kod muškaraca, čak i kada imaju manji procenat tjelesne masti. Međutim, kod žena su češće ozbiljne komplikacije poput problema sa srcem, bubrezima i vidom.
Postoji i gestacijski dijabetes, koji se javlja tokom trudnoće i predstavlja dodatni zdravstveni rizik specifičan za žene.
Kosti, mišići i hronični bol
Žene su sklonije hroničnim bolnim stanjima poput fibromialgije ili sindroma iritabilnog creva. Smatra se da na to delimično utiču razlike u imunološkom odgovoru organizma, koji može uticati i na doživljaj bola.
Osteoporoza je još jedno stanje koje češće pogađa žene. Hormonske promjene nakon menopauze ubrzavaju gubitak koštane mase, dok se kod muškaraca osteoporoza javlja rjeđe i najčešće je povezana sa niskim nivoom testosterona.
Infekcije i polno zdravlje
Infekcije mokraćnih puteva i polno prenosive bolesti češće se javljaju kod žena zbog kraće uretre i anatomskih razlika.
Kod žena posljedice infekcija mogu biti ozbiljnije i uključivati probleme sa plodnošću, dok muškarci često ranije primijete simptome i dobiju pravovremenu dijagnozu.
Mentalno zdravlje
Depresija i anksioznost često se različito ispoljavaju kod muškaraca i žena. Žene češće osjećaju tugu, umor i pad energije, dok muškarci depresiju mogu ispoljiti kroz razdražljivost, fizičke tegobe ili rizično ponašanje.
Žene su takođe sklonije da potraže stručnu pomoć, dok muškarci češće ignorišu emocionalne simptome i fokusiraju se na fizičke znakove problema.
Stil života i zdravstveni rizici
Alkoholizam takođe pokazuje jasne razlike između polova. Žene mogu razviti zdravstvene probleme brže i pri manjim količinama alkohola, dok muškarci češće konzumiraju veće količine, što povećava rizik od povreda i drugih posljedica.
Gubitak kose takođe ima različite uzroke. Kod žena je često povezan sa stresom, hormonskim promenama i nedostatkom određenih nutrijenata, dok je kod muškaraca najčešće nasljedan, piše 24sata.hr
Razumijevanje ovih razlika između muškaraca i žena važno je za bolje prepoznavanje bolesti, pravovremenu dijagnozu i adekvatno lečenje. Individualni pristup zdravlju može značajno doprineti kvalitetu života i prevenciji ozbiljnih zdravstvenih problema.