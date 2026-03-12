5 znakova da bojler može da eksplodira: Mnogi ih ignorišu, a mogu biti veoma opasni

Eksplozije bojlera su rijetke, ali opasne. Saznajte koji znakovi upozoravaju na kvar – od curenja vode do neobičnih zvukova – i kada je vrijeme da pozovete majstora.

Iako su eksplozije bojlera rijetke, posledice mogu biti ozbiljne i opasne. Stručnjaci upozoravaju da kvar na ovom kućnom uređaju može izazvati veliku materijalnu štetu, ali i dovesti do povreda, pa čak i tragedije za ljude koji se u tom trenutku nalaze u blizini. Upravo zato redovno održavanje bojlera ima veliku ulogu u bezbjednosti doma, naročito ako u domaćinstvu koristite stariji uređaj.

Do eksplozije može doći ako su temperature i pritisak u bojleru visoke ili ako plin popusti. Kako biste na vrijeme reagovali i spriječili moguću katastrofu, najbolje je da obratite pažnju na neke od ovih znakova. Nemojte ništa samostalno da popravljate već pozovite stručnjaka.

Propuštanje vode kod ventila

T&P ventil (temperature and pressure) služi za regulaciju temperature i pritiska u bojleru, a ako primijetite da kod ovog ventila curi voda, to najvjerovatnije znači da on ne može da podnese pritisak koji se stvara unutar bojlera.

Uvijek otvoren T&P ventil

Ako je vaš bojler ispravan, T&P ventil se otvara kada pritisak dostigne određen nivo. Ovaj ventil se takođe otvara i kada voda dostigne određenu temperaturu. Na taj način dopušta hladnoj vodi da se miješa s vrućom vodom kako bi smanjili zagrijavanje. Međutim, ako je uvijek otvoren to bi moglo da uzrokuje eksploziju.

Majstor popravlja bojler

Prljava voda

Prljava i braonkasta voda jedan je od znakova koje ćete prvo prepoznati, a njeno prisustvo pokazuje da imate višak taloga u bojleru. Takođe, to može biti znak da su prisutne i zarđale cijevi, ali svakako sve je to znak upozorenja da će ubrzo doći do kvara.

Miris pokvarenih jaja

Miris pokvarenih jaja koji se osjeti u blizini vašeg bojlera takođe je jedan od jednostavnijih znakova koje ćete uočiti. Ovaj miris ukazuje da hitno morate riješiti kvar jer uglavnom ukazuje na curenje plina. Kontrolna lampica bojlera može da zapali plin što može dovesti do teške eksplozije i požara, piše Žena.

Neprijatan miris

Pucketanje

Možda ne obraćate pažnju, ali zvuk vašeg bojlera može otkriti da li je on ispravan. Ukoliko se bojler ne održava redovno, stvaraju se talog i sediment. Zbog njih grijači ne mogu djelotvorno da zagriju vodu, a do pucketanja dolazi kada voda ispod taloga vri.