Dilema je riješena, električar otkriva: Bojler na ovoj temperaturi smanjuje račun

Električar rješava vječitu dilemu. Otkrijte jedini pravi trik za drastično smanjenje računa i kako pravilno podešavanje termostata štedi novac i produžava vijek bojlera.
Da li bojler treba gasiti ili ga stalno držati uključenog? Internet forumi, društvene mreže i rasprave uživo – u bilo kom obliku, ovo pitanje je uvijek aktuelno i nikako da dođemo do konačnog odgovora.
Kada treba paliti bojler?
Neko će vam reći da je mnogo racionalnije ostaviti bojler uključenim po cijeli dan i noć, jer onda ne mora da grije svu vodu, već samo dogrijava, drugi zagovaraju teoriju da je najbolje paliti ga po potrebi.
A evo šta na tu dilemu kaže serviser ovih kućnih aparata.
Generalno pravilo: Apsolutno nije istina da je za novčanik bolje držati bojler stalno upaljenim.
Samac ili bračni par: Njima je racionalnije da bojler uključuju po potrebi.
Porodica s većim brojem članova: Njima je vjerovatno najzgodnije da bojler stalno bude uključen jer će u svakom trenutku nekom trebati voda.
Takođe i namjena bojlera igra veliku ulogu. Ako je bojler namijenjen samo za tuširanje, onda je smislenije da ga povremeno palite. Ako je u pitanju veliki protočni bojler koji koristite i u kuhinjske namene, onda ćete ga najvjerovatnije gasiti vrlo rijetko.
Zaključak: Štedljivije je ipak paliti ga po potrebi, i naravno, ako već pazite na štednju, gledaćete da ga uključite u jeftinijoj tarifi.
Smanjite račun i produžite vijek bojleru
Što se tiče produžavanja vijeka bojlera, kako objašnjava ovaj serviser, njemu je svejedno da li stalno radi ili ne ukoliko su svi dijelovi u redu, jer "nije to čovjek da mu treba odmor".
Trik koji zaista pali jeste da termostat podesite na 55-60 stepeni. Neka najviša vrijednost na koju ga namještate bude eventualno 60.
Ispod 55°C se ne stvara kamenac. S druge strane, ako je termostat stalno podešen na 90°C, stvaraće se mnogo više kamenca, naročito u ovdašnjim uslovima, budući da nam je voda tvrda.
(Krstarica/MONDO)