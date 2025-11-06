Dilema je riješena, električar otkriva: Bojler na ovoj temperaturi smanjuje račun

Električar je otkrio trik za smanjenje računa i način na koji produžiti vijek bojlera. Riješio je dilemu da li se više isplati kada se bojler uključe po potrebi ili kada je konstantno upaljen.

Izvor: Kartinkin77/Shutterstock

Električar rješava vječitu dilemu. Otkrijte jedini pravi trik za drastično smanjenje računa i kako pravilno podešavanje termostata štedi novac i produžava vijek bojlera.

Da li bojler treba gasiti ili ga stalno držati uključenog? Internet forumi, društvene mreže i rasprave uživo – u bilo kom obliku, ovo pitanje je uvijek aktuelno i nikako da dođemo do konačnog odgovora.

Kada treba paliti bojler?

Neko će vam reći da je mnogo racionalnije ostaviti bojler uključenim po cijeli dan i noć, jer onda ne mora da grije svu vodu, već samo dogrijava, drugi zagovaraju teoriju da je najbolje paliti ga po potrebi.

A evo šta na tu dilemu kaže serviser ovih kućnih aparata.

Generalno pravilo: Apsolutno nije istina da je za novčanik bolje držati bojler stalno upaljenim.

Samac ili bračni par: Njima je racionalnije da bojler uključuju po potrebi.

Porodica s većim brojem članova: Njima je vjerovatno najzgodnije da bojler stalno bude uključen jer će u svakom trenutku nekom trebati voda.

Takođe i namjena bojlera igra veliku ulogu. Ako je bojler namijenjen samo za tuširanje, onda je smislenije da ga povremeno palite. Ako je u pitanju veliki protočni bojler koji koristite i u kuhinjske namene, onda ćete ga najvjerovatnije gasiti vrlo rijetko.

Zaključak: Štedljivije je ipak paliti ga po potrebi, i naravno, ako već pazite na štednju, gledaćete da ga uključite u jeftinijoj tarifi.

Majstor popravlja bojler

Izvor: Shutterstock

Smanjite račun i produžite vijek bojleru

Što se tiče produžavanja vijeka bojlera, kako objašnjava ovaj serviser, njemu je svejedno da li stalno radi ili ne ukoliko su svi dijelovi u redu, jer "nije to čovjek da mu treba odmor".

Trik koji zaista pali jeste da termostat podesite na 55-60 stepeni. Neka najviša vrijednost na koju ga namještate bude eventualno 60.

Ispod 55°C se ne stvara kamenac. S druge strane, ako je termostat stalno podešen na 90°C, stvaraće se mnogo više kamenca, naročito u ovdašnjim uslovima, budući da nam je voda tvrda.

(Krstarica/MONDO)