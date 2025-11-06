logo
Dilema je riješena, električar otkriva: Bojler na ovoj temperaturi smanjuje račun

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Električar je otkrio trik za smanjenje računa i način na koji produžiti vijek bojlera. Riješio je dilemu da li se više isplati kada se bojler uključe po potrebi ili kada je konstantno upaljen.

Kako da bojler štedi struju Izvor: Kartinkin77/Shutterstock

Električar rješava vječitu dilemu. Otkrijte jedini pravi trik za drastično smanjenje računa i kako pravilno podešavanje termostata štedi novac i produžava vijek bojlera.

Da li bojler treba gasiti ili ga stalno držati uključenog? Internet forumi, društvene mreže i rasprave uživo – u bilo kom obliku, ovo pitanje je uvijek aktuelno i nikako da dođemo do konačnog odgovora.

Kada treba paliti bojler?

Neko će vam reći da je mnogo racionalnije ostaviti bojler uključenim po cijeli dan i noć, jer onda ne mora da grije svu vodu, već samo dogrijava, drugi zagovaraju teoriju da je najbolje paliti ga po potrebi.

A evo šta na tu dilemu kaže serviser ovih kućnih aparata.

Generalno pravilo: Apsolutno nije istina da je za novčanik bolje držati bojler stalno upaljenim.

Samac ili bračni par: Njima je racionalnije da bojler uključuju po potrebi.

Porodica s većim brojem članova: Njima je vjerovatno najzgodnije da bojler stalno bude uključen jer će u svakom trenutku nekom trebati voda.

Takođe i namjena bojlera igra veliku ulogu. Ako je bojler namijenjen samo za tuširanje, onda je smislenije da ga povremeno palite. Ako je u pitanju veliki protočni bojler koji koristite i u kuhinjske namene, onda ćete ga najvjerovatnije gasiti vrlo rijetko.

Zaključak: Štedljivije je ipak paliti ga po potrebi, i naravno, ako već pazite na štednju, gledaćete da ga uključite u jeftinijoj tarifi.

Majstor popravlja bojler
Izvor: Shutterstock

Smanjite račun i produžite vijek bojleru

Što se tiče produžavanja vijeka bojlera, kako objašnjava ovaj serviser, njemu je svejedno da li stalno radi ili ne ukoliko su svi dijelovi u redu, jer "nije to čovjek da mu treba odmor".

Trik koji zaista pali jeste da termostat podesite na 55-60 stepeni. Neka najviša vrijednost na koju ga namještate bude eventualno 60.

Ispod 55°C se ne stvara kamenac. S druge strane, ako je termostat stalno podešen na 90°C, stvaraće se mnogo više kamenca, naročito u ovdašnjim uslovima, budući da nam je voda tvrda.

(Krstarica/MONDO)

