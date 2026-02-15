Kako podešavanje bojlera smanjuje troškove struje? Na ovoj temperaturi troši najmanje električne energije

Optimalna temperatura za bojler je između 55 i 60 stepeni. Otkrijte kako pravilno podešavanje može smanjiti potrošnju energije i spriječiti kvarove.

Podešavanje termostata na bojleru direktno utiče na vaš račun za struju, ali i na brzinu kojom će kamenac uništiti grijač.

Većina domaćinstava grije vodu na maksimalnu temperaturu, što je najskuplji i najštetniji način korišćenja ovog uređaja.

Stručnjaci su saglasni da je optimalna temperatura za bojler između 55 i 60 stepeni Celzijusa. Ovo je takozvana “ekonomska tačka” na kojoj se postiže savršen balans između udobnosti i štednje.

Kada bojler držite na ovoj temperaturi, sprečavate dva velika problema. Prvi je prekomjerna potrošnja energije za dogrijavanje vode, a drugi je ubrzano taloženje kamenca koje se drastično povećava čim voda pređe 65 stepeni.

Kamenac je prirodni izolator. Kada se naslage uhvate oko grijača, struja prvo mora da zagrije sloj kamenca pa tek onda vodu. To znači da bojler radi mnogo duže da bi postigao istu toplotu.

Naslage kamenca od samo nekoliko milimetara mogu povećati potrošnju struje za čak 30 procenata. Kvarovi : Grijač izolovan kamencom se pregrijava i na kraju pregorijeva, što dovodi do skupih popravki i poplava.

: Grijač izolovan kamencom se pregrijava i na kraju pregorijeva, što dovodi do skupih popravki i poplava. Bakterije: Temperatura od 60 stepeni je dovoljno visoka da uništi opasne bakterije poput legionele, dok niže temperature mogu biti rizične.

Da li bojler treba gasiti ili ne?

Vječita dilema je da li bojler treba gasiti ili ne, ali pravilo je zapravo jednostavno. Ako živite sami ili vas dvoje, isplativije je paliti bojler samo po potrebi, idealno tokom jeftine tarife struje.

Međutim, za višečlane porodice gdje se topla voda stalno troši, pametnije je držati bojler stalno uključen na pomenutih 55 do 60 stepeni. Stalno zagrijavanje potpuno hladne vode od 80 litara troši više energije nego povremeno održavanje toplote tokom dana.

