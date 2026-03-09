Najprodavaniji automobili svih vremena: Prvi na listi prodat u 50 miliona primjeraka

Od pouzdanih japanskih klasika do njemačkih ikona i američkog simbola slobode, ovi automobili su prodati u desetinama miliona primjeraka i ostavili neizbrisiv trag u istoriji automobilske industrije.

Automobilska industrija je globalno tržište gdje se svaki dan pojavljuju novi modeli, tehnologije i trendovi, ali neki automobili uspijevaju da prevaziđu decenije i postanu pravi klasici.

Njihova prodaja ne mjeri se samo u broju proizvedenih vozila, već i u uticaju koji imaju na kulturu vožnje i svakodnevni život miliona ljudi širom svijeta.

Na listi pet najprodavanijih automobila našli su se dva japanska, dva njemačka i jedan američki model, svaki sa svojom jedinstvenom pričom i razlogom zbog kojeg su osvojili kupce širom svijeta.

Honda Civic

Peta na listi je Honda Civic, koja uspješno osvaja kupce širom svijeta od 1972. godine. Civic je poznat kao ekonomičan, pouzdan i istovremeno prijatan automobil za vožnju, a nudi se u mnogim verzijama, od osnovnih gradskih varijanti do sportskih modela Type R. Sa prodajom većom od 24 miliona primjeraka, svrstava se među neosporne klasike automobilske industrije, piše Avto Magazin.

Volkswagen Buba

Volkswagen Buba je takođe ikona. Od početka proizvodnje 1938. do kraja 2003. godine proizvedeno je 21,5 miliona primjeraka. Zbog svoje jednostavne tehnologije, izdržljivosti i prepoznatljivog oblika, postao je globalni kultni automobil, koji i danas uživa mnogo simpatija ljubitelja klasičnih vozila.

Volkswagen Golf

Treće mjesto zauzima Volkswagen Golf, koji se na putevima pojavio 1974. godine kao nasljednik legendarne Bube. Svojom svestranošću, širokim izborom verzija i stalnim tehnološkim unapređenjima, Golf je postao mjerilo u evropskoj kompaktnoj klasi, sa ukupno više od 35 miliona prodatih vozila, prenosi N1info.rs.

Ford F-serija

Na drugom mjestu je Fordova F-serija, koja dominira američkim tržištem od 1948. godine. Riječ je o seriji lakih kamioneta i pikap vozila, gdje je model F-150 postao pravi simbol američkog načina života. Sa ukupnom prodajom od preko 40 miliona primjeraka, to je najprodavanije vozilo u Sjedinjenim Američkim Državama i jedan od najvećih globalnih uspjeha.

Toyota Corolla

Na prvom mjestu je Toyota Corolla, koja je prodata u više od 50 miliona primjeraka od 1966. godine. Corolla je sinonim za praktičnost, lako održavanje i izdržljivost, pa ne čudi što je postala globalni rekorder u prodaji.

