Stiže još jedna "čestitka": Poskupljuje registracija vozila u Srpskoj, naknade za puteve idu gore

Samo što su vlasnici vozila u Srpskoj "svarili" poskupljenje registracije nakon prošlogodišnjeg ukidanja popusta na polise osiguranja, slijedi novi udar na džepove građana i privrede, jer se priprema povećanje godišnje naknade za javne puteve.

Izvor: Aleksandr Finch/Shutterstock

Nacrt uredbe o visini godišnje naknade za javne puteve, koji je u procesu javnih konsultacija, donosi brojne novine, ali i povećanja iznosa koja su izazvala oštre reakcije prevoznika, poslodavaca i potrošača u Srpskoj.

Dokumentom je predviđena zamjena dosadašnje uredbe iz 2016. godine, a kao glavni razlog navodi se "višestruko povećanje cijena i troškova održavanja puteva".

Prema predloženim izmjenama, naknade će biti povećane za većinu kategorija vozila.

Tako će motocikli i mopedi plaćati od 35 do 40 odsto više, putnička vozila od 11 do 33 odsto, autobusi oko 15 odsto više, dok će teretna vozila i tegljači imati povećanje od šest do 11 odsto, piše "Glas Srpske".

Ekološka vozila i stroža kontrola

Prvi put se jasno definišu i naknade za ekološka vozila, pa će vlasnici električnih, hibridnih, vozila na vodonik, gas ili bio-alkohol plaćati naknadu prema snazi motora, uz, kako je navedeno, stimulativne iznose.

Predviđena je i stroža kontrola naplate, plaćanje će se vršiti prema broju šasije, uz obavezno unošenje broja sa elektronskog obrasca tehničkog pregleda u poziv na broj, dok će kontrolu vršiti "Putevi RS" putem jedinstvenog informacionog sistema.

Takođe, od jedan do pet odsto prikupljenih sredstava biće, stoji u dokumentu, namjenski izdvajano za sanaciju "crnih tačaka" i unapređenje bezbjednosti saobraćaja. Od plaćanja naknade i dalje su izuzeti hitna pomoć, policija, vatrogasci, Crveni krst i diplomatska predstavništva.

Oštre reakcije prevoznika

Međutim, privrednici smatraju da je predloženo povećanje dodatni udar na sektor koji je već u teškoj poziciji.

Predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport RS Nikola Grbić istakao je da su prevoznici ogorčeni jer im je, kako kaže, ukinut raniji popust prilikom registracije, a sada se predlaže i novo poskupljenje.

"Umjesto da registracije smanje za deset ili 20 odsto, ide se sa povećanjem. Svaki novi namet ne možemo ugraditi u cijenu prevoza i zbog toga smo na rubu poslovanja", poručio je Grbić.

On podsjeća da je u proteklih deset godina broj prevoznika prepolovljen, te da mnoge firme gase poslovanje ili ga sele u zemlje Evropske unije.

"Danas nemate nijednu ozbiljnu transportnu kompaniju kojoj ne fali od pet do 50 vozača. Kamioni stoje parkirani jer nema ko da ih vozi. U pojedinim većim firmama i po 70 kamiona miruje", naveo je Grbić.

Prevoznici su, kako kaže, po uzoru na komšije, predložili da se registracija vrši svake dvije godine i da iznosi budu smanjeni za 50 odsto.

Stav poslodavaca i potrošača

Potpredsjednik Unije poslodavaca RS Dejan Mijić naglašava da poslodavci ne podržavaju nijedno poskupljenje, jer će se ono neminovno odraziti na krajnje cijene usluga.

"Naš zahtjev je da se, ukoliko dođe do usklađivanja putarina prilikom registracije, smanje i putarine na autoputevima, posebno za teretni i autobuski saobraćaj, kako bi se podstaklo njihovo korištenje. Danas se autoputevi relativno slabo koriste, dok se saobraćaj preusmjerava na stare ceste" kazao je Mijić.

I potrošači izražavaju nezadovoljstvo. Predsjednica Udruženja potrošača "ToPeer" iz Doboja Snežana Šešlija smatra da problem nije samo u visini poskupljenja, već u nedostatku transparentnosti.

"Građani ne znaju gdje taj novac završava i da li se zaista vraća u održavanje puteva. Da postoji jasna kontrola i izvještaj o trošenju sredstava, reakcije bi bile blaže", rekla je Šešlija.

Ona dodaje da će udruženje učestvovati u javnoj raspravi i zatražiti da se sredstva prikupljena od naknada javno i transparentno prikazuju, te da se na lokalnom nivou jednom godišnje razmatra izvještaj o tome koliko je novca prikupljeno i u šta je uložen.

Prava vlasnika

Nacrtom nove uredbe predviđeno je da novi vlasnici polovnih automobila ne plaćaju naknadu do isteka postojeće registracije, čime se izbjegavaju dupli troškovi prilikom kupoprodaje. Takođe, vozačima je omogućen povrast srazmjernog dijela novca u slučaju odjave vozila prije isteka roka od 12 mjeseci zbog rashodovanja ili prodaje u inostranstvo.