Iranska novinarska agencija Tasnim tvrdi: Oboren još jedan američki lovac F-15

Iranska protivvazdušna odbrana oborila je još jedan američki lovac F-15, prenela je iranska agencija, pozivajući se na vojne izvore, dok se sukob između Teherana, Vašingtona i Tel Aviva dodatno zaoštrava.

Izvor: Profimedia

Iranska protivvazdušna odbrana je oborila još jedan američki lovac F-15, izjavio je danas izvor za iransku agenciju Tasnim.

Centralni komandni štab Iranskih oružanih snaga, Hatam al Anbije saopštio je prije dva dana da su iranski sistemi protivvazdušne odbrane oborili tri američka borbena aviona, i da je američki lovac F-15 oboren iznad iransko-kuvajtske granice.

Američki mediji su ranije prenijeli da su kuvajtske oružane snage, koje su u nedelju reagovale na nepoznate letelice u vazdušnom prostoru te zemlje, greškom oborile tri američka aviona u "prijateljskoj vatri".

Sjedinjene Američke Države i Izrael napale su Iran 28. februara, nakon što pregovori o nuklearnom programu Irana nisu doveli do postizanja sporazuma, na šta je Iran uzvratio vazdušnim udarima balističkim raketama i dronovima na Izrael i na mete u okolnim zemljama, za koje je naveo da su legitimni ciljevi zbog američkog prisustva.