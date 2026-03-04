logo
Pravni tim gradonačelnika razmatra kontratužbu: Odbačena krivična prijava Ninkovića protiv Stanivukovića

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci donijelo je naredbu da neće biti sprovođenja istrage po prijavi predsjednika Skupštine Grada Ljube Ninkovića, a u vezi sa navodnim nenamjenskim trošenjem budžetskih sredstava u 2023. godini.

Stanivuković i Ninković Izvor: Mondo - Željko Svitlica

To je, kako je rekao  šef Kabineta gradonačelnika Vladimir Grujić, još jedna u nizu odbačenih krivičnih prijava, što je, kako tvrdi, dokaz da se u Gradskoj upravi sve radi u skladu sa zakonom i važećim propisima.

"Tužilaštvo je u svojoj naredbi navelo da je razlog odbacivanja krivične prijave protiv gradonačelnika Draška Stanivukovića to što prilikom izvršenja budžeta nije načinjena nikakva šteta Gradu, već je došlo do finansiranja neodloženih i neospornih zakonskih obaveza, porasta isplata korisnicima socijalne zaštite, završetka ranije započetih kapitalnih projekata, porasta cijena roba i usluga, te drugih rashoda na koje Grad nije mogao uticati", dodao je Grujić.

Grujić je naglasio i to da pravni tim gradonačelnika razmatra podnošnje krivične prijave protiv predsjednika Skupštine Grada Ljube Ninkovića zbog lažnog prijavljivanja.

"Ovo je još jedan neuspješan pokušaj napada na gradonačelnika i klasičan primjer pritiska, ali ovom odlukom sve optužbe padaju u vodu", zaključio je Grujić.

Podsjećamo, predsjednik Skupštine Grada Banjaluka Ljubo Ninković je 16. januara 2024. godine podnio krivičnu prijavu Okružnom javnom tužilaštvu u Banjoj Luci protiv gradonačelnika Draška Stanivukovića zbog navodnog nenamjenskog trošenja budžetskih sredstava iz 2023. godine.

Ranije je odbačena krivična prijava presjednika Skupštine Grada zbog navodnog nezakonitog povećanja plata saradnicima gradonačelnika Stanivukovića.

(Mondo)

