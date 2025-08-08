logo
Ninković optužio Stanivukovića za rasipanje novca: "Mi nismo njegove marionete"

Autor Dušan Volaš
0

Skupština grada Banjaluka donosi odluke u interesu građana, a problem nastaje kada gradonačelnik Draško Stanivuković očekuje da donosi odluke isključivo u njegovu i korist njegovih poslovnih partnera, poručio je predsjednik banjalučkog parlamenta LJubo Ninković.

Ninković optužio Stanivukovića za rasipanje novca Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Ninković je istakao da skupštinska većina svoj posao obavlja odgovorno, savjesno i donosi odluke u interesu građana, saopšteno je iz Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka.

"Stanivuković očigledno od nas očekuje da budemo njegove marionete. Zaboravlja da su nas građani birali, i da nismo ovdje da njemu obezbijedimo zaradu", rekao je Ninković.

On je napomenuo da, ako odbornici uporno usvajaju brojne odluke, a gradonačelnik izvršava samo one koje njemu donose profit ili političke poene, Skupština grada gubi svrhu.

"To ne možemo dozvoliti. Šta je sa odlukama koje su davno usvojene, ali još nisu realizovane? Šta je sa izjednačenim cijenama privatnih i javnih vrtića, besplatnim javnim prevozom? Skupština grada je to usvojila i za to su sredstva obezbijeđena", upitao je Ninković.

On je naveo i da je voljan da sutra zakaže vanrednu sjednicu sa tačkom o povećanju plata radnicima Centra za predškolsko vaspitanje.

"Samo nam se serviraju dodatna zaduženja za koja čak nemamo garanciju da će biti namjenski utrošena. Tražite kredit za vodu u Potkozarju, a vode ima. Tražite kredit i novi grant za bazen, a izdvojili smo tačno onoliko koliko ste tražili. Gdje je potrošen sav novac?", upitao je Ninković

On je dodao i da je čak osam miliona KM gradonačelnik potrošio mimo odluka Skupštine grada, i to na projekte koji u ovom trenutku apsolutno nisu prioritet.

SRNA

Tagovi

Ljubo Ninković Draško Stanivuković

