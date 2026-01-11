Selak: Republika Srpska nema problem preopterećenosti zatvora

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak izjavio je da Srpska, zahvaljujući investicionim radovima u vezi sa proširenjem smještajnih kapaciteta u zatvorima, nije među zemljama koje imaju problem preopterećenosti u ovim ustanovama.

Izvor: Ministarstvo pravde RS

"Ulaganjem u kazneno-popravne ustanove obezbijedili smo dovoljno smještajnih kapaciteta za prijem svih osuđenih lica koja su upućena na izdržavanje kazni zatvora ili mjere pritvora", rekao je Selak.

On je podsjetio da je u protekloj godini trajno riješen dugogodišnji problem Kazneno-popravnog zavoda (KPZ) Bijeljina, jednog od najvažnijih zatvora u Republici Srpskoj.

"Bilo je brojnih pritužbi i upozorenja na to da stara pritvorska jedinica u centru grada nije bezbjedna zbog mogućnosti da se iz okolnih zgrada i objekata snimaju i fotografišu pritvorena lica. Puštanjem u rad nove pritvorske jedinice povećan je nivo zaštite i kontrole", naveo je Selak.

On je istakao da je bijeljinski KPZ izgrađen i opremljen u skladu sa najvišim evropskim standardima.

"Riječ je o najsavremenijem objektu ovog tipa u regionu, koji ima kapacitet od 60 pritvorenika i predstavlja važan korak u modernizaciji zatvorskog sistema Republike Srpske jer će omogućiti bolje uslove za pritvorenike, veću bezbjednost i efikasnije upravljanje ustanovom", ocijenio je Selak.

On je dodao da je resorno ministarstvo podržalo inicijativu za rekonstrukciju upravne zgrade KPZ Foča, najstarijeg u Republici Srpskoj, koji će okončanjem radova dobiti potpuno novi izgled.

"Plan rekonstrukcije obuhvata izgradnju novih prostorija koje će doprinijeti boljim i efikasnijim uslovima rada zaposlenih, sanaciju objekata u kojima su smješteni zatvorenici, kao i projekte vezane za unapređenje Privredne jedinice Drina", precizirao je Selak.

Sve navedeno, ističe on, usmjereno je na uređenje i modernizaciju KPZ Foča, koji je poznat i po svojoj privrednoj djelatnosti.