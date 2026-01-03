logo
Iza istih zidina kao El Čapo? Maduro bi mogao da završi u strogo čuvanom zatvoru koji se nalazi u Njujorku

Iza istih zidina kao El Čapo? Maduro bi mogao da završi u strogo čuvanom zatvoru koji se nalazi u Njujorku

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Još nije poznato gdje će predsednik Venecuele Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores boraviti tokom suđenja u Sjedinjenim Američkim Državama, ali prema optužbama mogli bi završiti u zatvoru sa maksimalnim obezbjeđenjem u Bruklinu.

Maduro ide u zatvor u Njujorku Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia / Jill Connelly / Zuma Press / Profimedia

Za sada nije poznato gdje će predsjednik Venecuele Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores biti tokom suđenja u Sjedinjenim Američkim Državama. Ali prema optužbama, mogli bi biti u zatvoru sa maksimalnim obezbjeđenjem u Bruklinu, u Njujorku.

Riječ je o Metropolitanskom pritvorskom centru, u kojem je, između ostalog, bio vođa kartela Hoakin El Čapo Guzman, prije nego što je osuđen na doživotnu robiju.

Metropolitan Detention Center
Izvor: Jill Connelly / Zuma Press / Profimedia

Ovaj zatvor je namijenjen onima koji predstavljaju veliku bezbjednosnu prijetnju i jedini je zatvor u Njujorku, nakon što je zatvoren onaj na Menhetnu, i to poslije samoubistva ozloglašenog Džefrija Epstina u njemu.

Nakon El Čapovog bjekstva iz zatvora u Meksiku, u Metropolitanskom pritvorskom centru preduzete su sve mjere kako bi se spriječilo ponovno bjekstvo. Jedan od tvoraca El Čapovog kartela, Ismael El Majo Zambada Garsija, takođe je bio u ovom američkom zatvoru dok nije priznao krivicu za ono za šta je optužen.

Još uvijek nije jasno da li će Amerikanci rizikovati da Madura smjeste u zatvor u gusto naseljenoj oblasti Njujorka, što je samo po sebi bezbjednosni rizik. Američki predsjednik Donald Tramp je naznačio da se venecuelanski predsjednik trenutno nalazi na brodu USS Ivo Džim, gdje će se suočiti sa optužbama u vezi sa narkoticima i oružjem, piše CNN.

Hoakin El Čapo Guzman
Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Podsjećamo, Amerika je danas dva sata poslije ponoći vojno napala Venecuelu i uhapsila Madura i njegovu suprugu. 

(Mondo.rs)

