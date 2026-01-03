"Snažno pozivamo američko rukovodstvo da preispita ovaj stav": Rusija traži hitno oslobađanje Madura

logo
Rusko Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je Sjedinjene Američke Države da oslobode predsjednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, nakon potvrda da se nalaze na teritoriji SAD.

Rusija traži oslobađanje Madura Izvor: Gavriil Grigorov / Zuma Press / Profimedia

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je Sjedinjene Američke Države da oslobode predsjednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores.

"U svjetlu potvrđenih izvještaja da se predsjednik Venecuele Nikolas Maduro i njegova supruga nalaze u Sjedinjenim Državama, snažno pozivamo američko rukovodstvo da preispita ovaj stav i oslobodi legitimno izabranog predsjednika suverene zemlje i njegovu suprugu", saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije.

Pored toga, naglašava se potreba stvaranja uslova za rješavanje svih postojećih problema između Sjedinjenih Država i Venecuele putem dijaloga, prenosi RIA Novosti.

(Mondo.rs)

