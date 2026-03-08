Bezbjednosna mjera Ljubljane: Slovenačke diplomate iz Irana evakuisane u Azerbejdžan

Slovenija je zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku povukla ambasadora i diplomatsko osoblje iz Ambasade u Teheranu, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Ambasador i diplomete su na sigurnom u Azerbejdžanu, odakle će se vratiti u Sloveniju", navedeno je u saopštenju.

Naveli su da je povlačenje diplomata realizovano u koordinaciji s drugim članicama Evropske unije.

"Konzularni poslovi u Iranu obustavljeni su do daljeg. Građani kojima je potrebna pomoć mogu se obratiti predstavništvima zemalja Evropske unije u Iranu ili dežurnoj službi Ministarstva", ističe se u saopštenju.

Iz Ministarstva napominju kako je povlačenje slovenskih državljana privremeno, te da je ova mjera bezbjednosne prirode i ne znači promjenu diplomatskih odnosa između Slovenije i Irana.