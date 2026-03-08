logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bezbjednosna mjera Ljubljane: Slovenačke diplomate iz Irana evakuisane u Azerbejdžan

Bezbjednosna mjera Ljubljane: Slovenačke diplomate iz Irana evakuisane u Azerbejdžan

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Slovenija je zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku povukla ambasadora i diplomatsko osoblje iz Ambasade u Teheranu, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova.

60.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Ambasador i diplomete su na sigurnom u Azerbejdžanu, odakle će se vratiti u Sloveniju", navedeno je u saopštenju.

Naveli su da je povlačenje diplomata realizovano u koordinaciji s drugim članicama Evropske unije.

"Konzularni poslovi u Iranu obustavljeni su do daljeg. Građani kojima je potrebna pomoć mogu se obratiti predstavništvima zemalja Evropske unije u Iranu ili dežurnoj službi Ministarstva", ističe se u saopštenju.

Iz Ministarstva napominju kako je povlačenje slovenskih državljana privremeno, te da je ova mjera bezbjednosne prirode i ne znači promjenu diplomatskih odnosa između Slovenije i Irana.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Slovenija Iran evakuacija Bliski istok

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ