Razorne oluje pogodile Ameriku: Ima stradalih i povrijeđenih

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Najmanje šest osoba poginulo je, a više od deset je povrijeđeno nakon što serije snažnih tornada pogodili američke savezne države Mičigen i Oklahoma.

Razorno nevrijeme u SAD-u Izvor: BILL PUGLIANO/ Getty images / Profimedia

Tornado je čupao drveće, rušio dalekovode i teško oštetilo veliki broj kuća, ali zabrinjavajuća činjenica jeste ta da su meteorolozi upozorili da se ovakvo ekstremno vrijeme može nastaviti i tokom vikenda.

Najteže pogođen Mičigen

Nadležni su saopštili da su četiri osobe poginule u južnom dijelu Mičigena, dok su dvije osobe stradale u Oklahomi u petak. Spasilačke ekipe i dalje procjenjuju razmjere štete i tragaju za eventualnim povređenima.

Oluje su tokom petka čupale drveće iz korena, rušile električne vodove i oštetile brojne objekte, dok su nekim kućama potpuno odnijeli krovove.

Nacionalna meteorološka služba (NWS) upozorila je da bi snažno nevrijeme moglo da se nastavi i tokom vikenda, uz grmljavinske oluje i mogućnost bujičnih poplava na području od Velikih ravnica do Teksasa.

Poginuo dječak od 12 godina

Šerifova kancelarija okruga Branč u Mičigenu saopštila je da su tri osobe poginule, a 12 povrijeđeno nakon što je tornado pogodio područje blizu grada Junion Siti.

Vlasti su upozorile da se tokom vikenda očekuju nestanci struje i zatvaranje pojedinih puteva. U obližnjem okrugu Kas prijavljena je još jedna smrt i više povrijeđenih osoba.

Šerif okruga Kas Klint Rouč potvrdio je da je dvanaestogodišnji Silas Anderson preminuo od povreda povezanih sa nevremenom u mestu Edvardsburg u Mičigenu. Kako je saopštila policija, dječak je u trenutku smrti bio okružen članovima porodice.

Velika razaranja i nestanci struje

Lokalne vlasti navode da je više velikih objekata, uključujući kuće i poljoprivredne zgrade, pretrpilo ozbiljna oštećenja, dok su neki objekti potpuno uništeni.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci na kojima se vidi kako ogromni vrtlozi prolaze kroz Junion Siti, dok se u gradu Tri Rivers u vazduhu podižu oblaci prašine i delovi ruševina.

Jedan stanovnik tog grada rekao je da je kroz prozor video kako se tornado približava.

"Vidjeli smo kako tornado prolazi kroz grad. Tamo živi moja ćerka, tamo su moji roditelji, i ja živim nedaleko odatle. Samo sam zahvalan Bogu što je zaštitio moju porodicu", rekao je za CBS News.

Proglašeno vanredno stanje

Guvernerka Mičigena Grečen Vitmer proglasila je vanredno stanje za okruge Branč, Kas i Sent Džozef.

"Ostajemo u kontaktu sa hitnim službama kako bismo pratili situaciju i obezbedili pomoć svima koji su pogođeni nevremenom", rekla je ona.

Dodala je da su misli svih sa porodicama poginulih i povrijeđenih. Spasilačke ekipe i dalje pretražuju pogođena područja i započinju akcije oporavka.

Tornado pogodio i Oklahomu

U Oklahomi je tornado ostavio trag razaranja dug oko 6,4 kilometra u okrugu Okmalgi, oko 48 kilometara južno od grada Tulse.

Menadžer za vanredne situacije Džef Mur rekao je da ekipe rade na raščišćavanju puteva i procjeni štete. U gradu Begs potvrđene su dve smrtne žrtve, saopštila je kancelarija šerifa okruga Okmalgi.

Guverner Oklahome Kevin Stit proglasio je vanredno stanje u više okruga kako bi se obezbedila dodatna pomoć i resursi za stanovništvo pogođeno razornim olujama.

(BBC/Mondo) 

