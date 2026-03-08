239 ljudi nestalo bez traga na današnji dan: Nova potraga za avionom MH370 okončana

Nestanak leta MH370 ostaje misterija. Nova potraga, koja je trajala manje od mjesec dana, nije donijela nove informacije o sudbini aviona.

Malezijske vlasti objavile su da je nova potraga za avionom na letu MH370 završena bez rezultata, uprkos višenedjeljnom istraživanju u južnom dijelu Indijskog okeana.

Let MH370 nestao je sa radara na današnji dan. 8. marta 2014. godine dok je letio iz Kuala Lumpura ka Pekingu. U avionu tipa Boeing 777 nalazilo se 239 putnika i članova posade, među kojima je najveći broj bio kineskih državljana, kao i četvoro Francuza.

Uprkos brojnim međunarodnim potragama tokom proteklih godina, avion, njegove crne kutije, kao ni putnici nikada nisu pronađeni.

ON THIS DAY IN 2014: MH370 DISAPPEARS — AVIATION’S GREATEST MYSTERY



March 8, 2014 — Malaysia Airlines Flight 370, a Boeing 777-200ER flying from Kuala Lumpur to Beijing, vanished with 239 people on board.



About an hour after takeoff, the transponder was switched off, ACARS…pic.twitter.com/cfvh7P2nUT — Turbine Traveller (@Turbinetraveler)March 8, 2026

Nova potraga trajala manje od mesec dana

Američko-britanska kompanija za istraživanje podmorja Ocean Infinity pokrenula je novu operaciju 31. decembra 2025. godine, nakon dogovora sa malezijskim vlastima. Pretraga je bila planirana da traje do 55 dana.

Međutim, malezijsko Ministarstvo saobraćaja saopštilo je da je faza aktivnih istraživanja završena 23. januara 2026. godine, bez pronalaska olupine aviona.

Kako su naveli, istraživačke aktivnosti nisu omogućile identifikaciju lokacije letjelice.

Porodice putnika ogorčene

Porodice kineskih putnika uputile su otvoreno pismo malezijskom premijeru Anvaru Ibrahimu u kojem izražavaju nezadovoljstvo zbog nedostatka informacija o toku potrage.

U pismu navode da razumiju složenost i poteškoće potrage, ali tvrde da od sredine januara nisu dobili nikakve nove informacije.

Prema njihovim riječima, porodice su tokom dva mjeseca više puta pokušavale da kontaktiraju malezijsko Ministarstvo saobraćaja preko aviokompanije Malaysia Airlines i kineskih vlasti, ali nisu dobile odgovor.

Više neuspješnih potraga

Kompanija Ocean Infinity već je 2018. godine sprovela potragu za avionom MH370, ali ni tada nisu pronađeni tragovi letjelice.

Prije toga, najveću potragu u istoriji avijacije vodila je Australija, koja je tri godine pretraživala ogromno područje Indijskog okeana, sve do januara 2017. godine.

Nestanak leta MH370 i dalje se smatra jednom od najvećih nerazjašnjenih misterija u istoriji civilnog vazduhoplovstva.

