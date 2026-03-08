logo
"Ovo je najozbiljnija prijetnja za nas u posljednjih 20 godina": Značajno pala proizvodnja nafte u Iraku

Autor Uroš Matejić
0

Izvoz ove članice OPEK-a je takođe naglo opao na prosječno 800.000 barela dnevno u nedjelju.

Značajno pala proizvodnja nafte u Iraku Izvor: Evgenii Bakhchev/Shutterstock/hyotographics/Shutterstock

Iračka proizvodnja nafte na najvažnijim južnim naftnim poljima opala je za 70 procenata, na samo 1,3 miliona barela dnevno, jer zemlja nije u mogućnosti da izvozi naftu kroz Ormuski moreuz zbog rata u Iranu, saopštila su u nedjelju tri izvora iz naftne industrije. Prije rata, proizvodnja sa naftnih polja bila je oko 4,3 miliona barela dnevno.

"Skladištenje sirove nafte došlo je do svog maksimuma, a preostala proizvodnja nakon velikog smanjenja biće iskorišćena za snabdevanje rafinerija u zemlji", rekao je zvaničnik kompanije Basra Oil (BOC), koja upravlja proizvodnjom i izvozom sa južnih polja. Ormuski moreuz je jedan od ključnih svetskih tranzitnih koridora za naftu, kroz njega prođe otprilike petina globalne nafte i tečnog prirodnog gasa.

Protok nafte je obustavljen

Izvoz ove članice OPEK-a je takođe naglo opao na prosječno 800.000 barela dnevno u nedjelju. Samo dva tankera ukrcala su naftu jer brodovi ne mogu slobodno da prolaze kroz moreuz do južnih terminala Iraka, rekao je izvor.

Dva tankera, "Cospearl Lake" i "Yuan Hua Hu", završila su utovar oko dva miliona barela sirove nafte oko 20 časova po lokalnom vremenu, prije nego što se pojavio novi tanker. Protok nafte iz južnih iračkih terminala je obustavljen, rekla su tri naftna zvaničnika i jedan brodarski agent.

Izvoz nafte sa južnih iračkih polja u februaru je iznosio ukupno 3,33 miliona barela dnevno, prema dokumentima ministarstva za naftu. Pad proizvodnje nafte i izvoza nafte mogao bi dodatno da optereti već krhke finansije zemlje, koja se oslanja na prodaju sirove nafte za skoro svu javnu potrošnju, dok 90 odsto prihoda zemlje dolazi od nafte.

"Ovo je najozbiljnija operativna prijetnja sa kojom se Irak suočio u više od 20 godina", rekao je visoki zvaničnik iračkog ministarstva za naftu.

