logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Prevoznici tvrde: Samo danas sa granica EU vraćeno 67 vozača iz BiH, 375 na prisilnom odmoru

Prevoznici tvrde: Samo danas sa granica EU vraćeno 67 vozača iz BiH, 375 na prisilnom odmoru

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

Dok se domaći prevoznici pripremaju za veliku regionalnu blokadu graničnih prelaza zakazanu za 23. mart, Konzorcijum logistika BiH oglasio se saopštenjem iznoseći podatke o tretmanu vozača na granicama Evropske unije.

S granica EU vraćeno 67 vozača iz BiH Izvor: Srna/Milorad Milešević

Prevoznici tvrde da je samo danas (nedjelja) evidentirano 67 građana BiH zaposlenih kod domaćih prevoznika koji su vraćeni sa granice Evropske unije. Roba koju su prevozili nije isporučena, a kompanije trpe direktne gubitke.

Prema njihovim navodima, situacija je kulminirala u posljednjih sedmicu dana, tokom kojih je čak 375 vozača bilo primorano da ode na prisilni godišnji odmor jer im je onemogućen rad u međunarodnom transportu.

Konzorcijum upozorava da se vozači iz BiH tretiraju kao "sigurnosni rizik".

"Ispada da smo 'grešni' samo zato što dolazimo iz Bosne i Hercegovine – kao da smo automatski rizične osobe samo zato što posjedujemo pasoš BiH", poručuju prevoznici, dodajući da su zabilježeni čak i slučajevi hapšenja vozača dok su obavljali svoj posao.

Oštre kritike upućene su domaćim političkim predstavnicima zbog izostanka institucionalnog dijaloga sa Hrvatskom i Briselom. Iz Konzorcijuma ističu da odgovor MUP-a Hrvatske uvijek glasi da postupaju u skladu sa propisima, dok domaće institucije ćute.

"Postavljamo jednostavno pitanje: Ima li ponosa u institucijama Bosne i Hercegovine ili čekamo da se domaći prevoznici ugase?", stoji u saopštenju.

Podsjećamo, predstavnik prevoznika Zijad Šarić najavio je da će se 23. marta BiH priključiti regionalnoj blokadi teretnog saobraćaja.

Možda će vas zanimati

Tagovi

prevoznici

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ