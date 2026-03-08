Prevoznici tvrde: Samo danas sa granica EU vraćeno 67 vozača iz BiH, 375 na prisilnom odmoru

Dok se domaći prevoznici pripremaju za veliku regionalnu blokadu graničnih prelaza zakazanu za 23. mart, Konzorcijum logistika BiH oglasio se saopštenjem iznoseći podatke o tretmanu vozača na granicama Evropske unije.
Prevoznici tvrde da je samo danas (nedjelja) evidentirano 67 građana BiH zaposlenih kod domaćih prevoznika koji su vraćeni sa granice Evropske unije. Roba koju su prevozili nije isporučena, a kompanije trpe direktne gubitke.
Prema njihovim navodima, situacija je kulminirala u posljednjih sedmicu dana, tokom kojih je čak 375 vozača bilo primorano da ode na prisilni godišnji odmor jer im je onemogućen rad u međunarodnom transportu.
Konzorcijum upozorava da se vozači iz BiH tretiraju kao "sigurnosni rizik".
"Ispada da smo 'grešni' samo zato što dolazimo iz Bosne i Hercegovine – kao da smo automatski rizične osobe samo zato što posjedujemo pasoš BiH", poručuju prevoznici, dodajući da su zabilježeni čak i slučajevi hapšenja vozača dok su obavljali svoj posao.
Oštre kritike upućene su domaćim političkim predstavnicima zbog izostanka institucionalnog dijaloga sa Hrvatskom i Briselom. Iz Konzorcijuma ističu da odgovor MUP-a Hrvatske uvijek glasi da postupaju u skladu sa propisima, dok domaće institucije ćute.
"Postavljamo jednostavno pitanje: Ima li ponosa u institucijama Bosne i Hercegovine ili čekamo da se domaći prevoznici ugase?", stoji u saopštenju.
Podsjećamo, predstavnik prevoznika Zijad Šarić najavio je da će se 23. marta BiH priključiti regionalnoj blokadi teretnog saobraćaja.