Forto o problemu prevoznika: "U EU nema političke volje za izmjenu pravila"

Ministar transporta i komunikacija u Savjetu ministara Edin Forto rekao je da je na današnjem sastanku sa predstavnicima 17 ambasada zemalja EU poručeno da nema brzog rješenja za problem boravka vozača iz BiH u zemljama EU.

Izvor: Goran Janjić/Srna

On je dodao da će biti nastavljen diplomatski i institucionalni pritisak da se ovaj problem riješi.

Forto je nakon sastanka rekao da trenutno ne postoji politička volja u EU za izmjenu Šengenskog koda, koji jednako tretira i turiste i profesionalne vozače.

"Ali moramo pronaći način da njegovom interpretacijom ili primjenom drugih instrumenata, poput bilateralnih sporazuma sa zemljama članicama pomognemo sektoru transporta", rekao je Forto novinarima.

On je dodao da su institucije BiH u stalnom kontaktu sa transportnim kompanijama iz BiH koje koordinišu aktivnosti sa kolegama iz Srbije, Albanije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije.

Govoreći o novim najavljenim protestima vozača, Forto je rekao da bi to moglo dodatno skrenuti pažnju na problem sa kojim se suočavaju, ali i na ogromne finansijske gubitke koje su kompanije iz BiH imale tokom prethodnih protesta.

"Neke kompanije su tada za pet dana izgubile i do tri miliona KM", istakao je Forto.

Zamjenik ministra bezbjednosti u Savjetu ministara Ivica Bošnjak naveo je da predstavnici ovog ministarstva aktivno rade na rješavanju problema vozača.

Šef kabineta ministra inostranih poslova u Savjetu ministara Zlatan Burzić rekao je da i ovo ministarstvo intenzivno radi na rješavanju problema vozača u okviru svojih nadležnosti, te da su svjesni koliko restrikcije negativno utiču na domaću ekonomiju i poslovnu zajednicu.

On je najavio da će u narednom periodu biti intenzivirana saradnja sa zemljama zapadnog Balkana, s ciljem usaglašenog nastupa i koordinacije napora, kako bi se o ovom pitanju govorilo jedinstveno, te snažnije zastupali zajednički interesi regiona.