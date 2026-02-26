Broj putnika u plusu: Aerodrom u Sarajevu bez konkurencije, Tuzla "preskočila" Banjaluku

Promet putnika na aerodromima u BiH u januaru porastao je za 13%. Sarajevo i Tuzla predvode listu.

Izvor: Aerodrom Banjaluka

Promet putnika na aerodromima u BiH u januaru veći je za 13 odsto u odnosu na isti mjesec prošle godine i iznosio je 189.279 putnika, podaci su Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH.

Kroz banjalučki aerodrom u januaru je prošlo 30.510 putnika, što je više za 8,15 odsto u odnosu na isti mjesec lani, a kroz mostarski 2.018 putnika, što je manje za 13 odsto.

Najprometniji aerodromi su sarajevski i tuzlanski, na kojima je u januaru opsluženo 121.762, odnosno 34.989 putnika. Pored toga, kroz aerodrom u Sarajevu prošlo je ukupno 213 tona robe te 26 tona poštanskih pošiljki.

U januaru ove u odnosu na isti mjesec prošle godine, broj putnika na sarajevskom aerodromu veći je za 4,71 odsto, a na tuzlanskom za oko 68,7 odsto.