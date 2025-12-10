logo
Odbili Aerodrom Banjaluka: Francuski "Vinci" odustao od koncesije – minimalni uslov 800.000 putnika

Autor Dušan Volaš
0

Francuska kompanija "Vinci Airports" nije zainteresovana za koncesiju Aerodroma Banjaluka prije nego što dostigne 800.000 putnika.

Srn2024-8-21_836496_7.jpg Izvor: Srna

Specijalizovani avio-portal Zamaaero, koji je objavio ovu informaciju, navodi da se više ne vrše pregovori za koncesiju, te da će banjalučki aerodrom ove godine imati preko 480.000 putnika.

Podsjetimo da se 2023. godine sa predstavnicima kompanije “Vinci Airports” sastala delegacija Republike Srpske na čelu s tadašnjim premijerom Radovanom Viškovićem. Na sastanku je razgovarano o mogućoj saradnji kroz javno-privatno partnerstvo Vlade RS i kompanije “Vinci”, a po pitanju koncesionog ugovora za razvoj aerodroma u Banjaluci.

Francuski Vinci je vodeći privatni aerodromski operater u svijetu, upravlja poslovanjem više od 50 aerodroma u 12 zemalja Evrope, Azije, Sjeverne i Južne Amerike. U martu 2018. godini preuzeli su Aerodrom Nikola Tesla u Beogradu odnosno postigli dogovor o koncesiji beogradskog aerodroma na 25 godina. Ugovor podrazumijeva finansiranje, razvoj kroz izgradnju i rekonstrukciju, zatim održavanje i upravljanje infrastrukturom aerodroma.

