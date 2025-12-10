logo
Jeziv incident u beogradskoj školi: Učenik najavio masakr zbog loše ocjene

Jeziv incident u beogradskoj školi: Učenik najavio masakr zbog loše ocjene

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Pomenuti incident dogodio se u prostorijama jedne srednje škole u Beogradu, kada je maljoletni učenik zaprijetio nastavnici, ali i cijelom razredu.

Učenik u beogradskoj školi najavio masakr zbog loše ocjene Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Do ovog incidenta je došlo u ponedjeljak kada je maloljetnik pomislio da će dobiti lošu ocjenu. Tada je, kako se sumnja, prvo uputio prijetnje svojoj nastavnici, a potom i drugovima iz razreda, izazvavši strah i paniku među djecom.

"Učenik je ustao i rekao: "Pucaću ti u glavu ako dobijem jedan", a zatim se okrenuo ka razredu i zaprijetio svojim školskim drugovima da će ih "zaklati". 

Nastavnica je odmah reagovala i incident je prijavljen nadležnima, a obavješteni su i roditelji maloljetnog dječaka.

O slučaju je obavješteno Odjeljenje za maloletnike Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, a istraga povodom ovog incidenta je u toku.

 (Telegraf/Mondo)

