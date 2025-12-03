Drogiran htio da vozi đake na ekskurziju: Skandal u Beogradu, policija uhapsila vozača autobusa

U Beogradu je uhapšen vozač autobusa jer je utvrđeno da je bio pod dejstvom četiri različite psihoaktivne supstance.

Izvor: shutterstock.com/WR7/MONDO/Stefan Stojanović

Beogradska policija uhapsila je danas muškarca N.P. (40), vozača autobusa, jer je bio pozitivan na čak četiri različite vrste psihoaktivnih supstanci. On je trebalo da prevozi učenike Osnovne škole "Ujedinjene nacije" od škole na Miljakovcu do pozorišta u centru Beograda, u Bulevaru kralja Aleksandra.

"Pripadnici saobraćajne policije u Beogradu isključili su danas iz saobraćaja vozača autobusa N. P. (40) koji je pod dejstvom čak četiri vrste psihoaktivnih supstanci trebalo da prevozi učenike Osnovne škole 'Ujedinjene nacije' na predstavu u 'Teatru Vuk'. Brzom reakcijom policije, bezbjednost djece je osigurana. Incident se dogodio oko 12 časova, neposredno pre nego što je vozač trebalo da preuzme učenike trećeg razreda i odveze ih sa Miljakovca do Bulevara kralja Aleksandra.

Prilikom rutinske kontrole, utvrđeno je da je vozač bio pozitivan na kanabis, opijate, amfetamine i benzodiazepin. Vozač je odmah zadržan u službenim prostorijama, a protiv njega je podnijeta prekršajna prijava zbog teškog kršenja zakona i ugrožavanja bezbjednosti putnika.

Organizator prevoza je odmah reagovao i obezbijedio zamjenskog vozača koji je ispunjavao sve zakonske uslove za organizovani prevoz djece, te je ekskurzija sprovedena bez daljih problema po đake. Pojačana kontrola i sankcije za neodgovorne

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) najoštrije je osudilo ovakvo ponašanje, naglašavajući da ono predstavlja ozbiljno ugrožavanje života i bezbednosti dece, kao i grubo kršenje svih zakonskih normi i profesionalnih standarda. MUP je upozorio da su, uprkos svakodnevnim apelima, u posljednjem periodu zabilježeni neprihvatljivi slučajevi neodgovornosti vozača.

Od početka godine MUP-u je prijavljeno oko 9.300 organizovanih prevoza djece. Saobraćajna policija je izvršila kontrolu više od 13.000 autobusa i vozača.

Tom prilikom, zbog utvrđenih nepravilnosti iz saobraćaja je isključeno 14 autobusa i 37 vozača, uključujući i današnji slučaj. MUP je najavio dodatno pooštravanje kontrola organizovanog prevoza djece, sa porukom da će svaki oblik ugrožavanja bezbjednosti biti najoštrije sankcionisan. Takođe, pozvani su svi prevoznici da hitno preispitaju svoje interne kontrole, procedure i nadzor nad zaposlenima", navodi se u saopštenju.