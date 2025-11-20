logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Akcija "Rav" u Mostaru: Uhapšene tri osobe, zaplijenjena droga, oružje...

Akcija "Rav" u Mostaru: Uhapšene tri osobe, zaplijenjena droga, oružje...

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Tri lica uhapšena su na području Mostara zbog trgovine drogom i nelegalnog posjedovanja oružja, a pretresom stambenih objekata koje koriste pronađeno je oko 200 grama kokaina, pet kilograma marihuane, te veća količina oružja i municije.

Hapšenja u Mostaru zbog droge Izvor: SIPA

U operativnoj akciji pod kodnim nazivom "Rav" pretreseni su stanovi, pomoćni objekti i pokretne stvari na tri lokacije zbog sumnje da su počinjena krivična djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet droge i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija, saopšteno je iz Sipe.

Prilikom pretresa otkrivena je i laboratorijska oprema (lampe i ventilatori), dvije drobilice za marihuanu, te dvije digitalne vage.

Pronađeni su i dva pištolja, tri puške, 351 komad municije, sedam okvira za pištolj, tri prigušivača, tri ručne bombe, 31 detonatorska kapisla, dva sporogoreća štapina, 36.550 KM, 39.010 evra i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz da su počinjena krivična djela.

Aktivnosti su realizovane po nalogu Opštinskog suda u Mostaru i pod nadzorom Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona /HNK/, a u saradnji sa pripadnicima MUP-a HNK.

Uhapšena lica su, nakon kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenih, predata u dalju nadležnost Kantonalnom tužilaštvu.

(Srna) 

Možda će vas zanimati

Tagovi

SIPA Mostar hapšenje droga

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ