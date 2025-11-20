Akcija "Rav" u Mostaru: Uhapšene tri osobe, zaplijenjena droga, oružje...

Tri lica uhapšena su na području Mostara zbog trgovine drogom i nelegalnog posjedovanja oružja, a pretresom stambenih objekata koje koriste pronađeno je oko 200 grama kokaina, pet kilograma marihuane, te veća količina oružja i municije.

Izvor: SIPA

U operativnoj akciji pod kodnim nazivom "Rav" pretreseni su stanovi, pomoćni objekti i pokretne stvari na tri lokacije zbog sumnje da su počinjena krivična djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet droge i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija, saopšteno je iz Sipe.

Prilikom pretresa otkrivena je i laboratorijska oprema (lampe i ventilatori), dvije drobilice za marihuanu, te dvije digitalne vage.

Pronađeni su i dva pištolja, tri puške, 351 komad municije, sedam okvira za pištolj, tri prigušivača, tri ručne bombe, 31 detonatorska kapisla, dva sporogoreća štapina, 36.550 KM, 39.010 evra i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz da su počinjena krivična djela.

Aktivnosti su realizovane po nalogu Opštinskog suda u Mostaru i pod nadzorom Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona /HNK/, a u saradnji sa pripadnicima MUP-a HNK.

Uhapšena lica su, nakon kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenih, predata u dalju nadležnost Kantonalnom tužilaštvu.

(Srna)