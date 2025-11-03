Zbog neusvajanja budžeta: Zaposleni u institucijama BiH najavili proteste, prijete i blokadom granica

Predsjednik Samostalnog sindikata službenika i zaposlenih u institucijama BiH Radenko Mirković najavio je danas da će zaposleni organizovati štrajkački odbor i početi proteste zbog neusvajanja budžeta.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Mirković je rekao da radnici imaju četiri zahtjeva - usvajanje budžeta za ovu i narednu godinu, primjenu ovogodišnjeg budžeta od 1. januara iduće godine i isplatu jednokratne novčane pomoći.

On je naveo da je za danas u 13.00 časova zakazan sastanak ovog sindikata sa Upravnim odborom o formiranju štrajkačkog odbora i organizovanju protesta.

Prema njegovim riječima, narednih dana biće održani sastanci i sa ostalim institucijama.

"Slušajući političare, nadam se da će oni iduće sedmice organizovati proteste umjesto sindikata. Ovo je zaista smiješno na šta se ljudi pozivaju", rekao je Mirković.

S obzirom na to da protesti moraju biti najavljeni 10 dana ranije, on je naveo da će oni biti organizovani u drugoj polovini novembra.

"Poslije protesta, ne usvoje li se naša četiri zahtjeva, organizujemo radikalnije mjere, a to su blokada graničnih prelaza i rada institucija BiH", poručio je Mirković.

On je naveo da će blokirati ulaze u Parlamentarnu skupštinu BiH u vrijeme održavanja sjednice, kako bi parlamentarcima onemogućili izlaz.

Mirković je podsjetio da je sa ministrom finansija i trezora u Savjetu ministara Srđanom Amidžićem bilo dogovorena novčana pomoć od 1.000 KM plus doprinosi, te da to bude ponovljeno i u idućoj godini, ali da je zbog politizacije i to propalo.

(Srna)