Cvijanović i Amidžić traže izlaz iz krize: Predložili jednokratnu pomoć radnicima dok budžet ne bude usvojen

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da je sa ministrom finansija i trezora u Savjetu ministara Srđanom Amidžićem razgovarala o tome kako izaći iz krize u vezi sa nepostojanjem budžeta BiH.

Izvor: Srna/Jelena Popović

Cvijanovićeva je navela da je na tom sastanku predloženo da se radnicima koji su oštećeni neusvajanjem budžeta bude upućena jednokratna novčana pomoć od oko 1.000 KM, te da je ministar finansija Srđan Amidžić rekao da postoje finansijske mogućnosti za tu pomoć.

"Onda, po usvajanju budžeta da idemo u normalno i redovno finansiranje koje bi podrazumijevalo uključenost tih njihovih povećanja u redovne mjesečne isplate", rekla je Cvijanovićeva novinarima u Banjaluci.

Ona je rekla i da bi budžet trebao biti ostvariv, realizovan, ustavan i usklađen sa pravilima za njegovu izradu.

"Razgovarali smo sa svima koji su relevantni o tome na koji način, bar u nekoj mjeri, sanirati štetu koja je proizvedena radnicima s obzirom na to da su sve ovo vrijeme morali da čekaju budžet, a taj budžet je očito bio predmet i prepucavanja i određenih podmetanja ili slanja određenih prijedloga za koje se odmah znalo da ne mogu dobiti potrebnu podršku", navela je Cvijanovićeva.

Ona je podsjetila da je u nekoliko navrata upućivala u proceduru na sjednicu Predsjedništva BiH budžet onakav kakav je bio spreman od resornog ministarstva.

"Željeli smo da taj budžet i prođe da bismo mogli da izvršavamo sve obaveze koje su bile neophodne, ostavljajući prostor i tada za određene korekcije do kojih bi eventualno došlo. Nažalost, ta dva prijedloga nisu prošla na Predsjedništvu jer su druga dva člana glasala protiv", rekla je Cvijanovićeva novinarima u Banjaluci.

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić izjavio je da postoje neslaganja o strukturi rashoda koja se odnose na prijedlog budžeta institucija BiH.

"Članovi Predsjedništva BiH Denis Bećirović i Željko Komšić u proteklom periodu nisu imali želju da BiH dobije budžet, jer su ga dva puta obarali, a onda u proceduru uputili nezakonit, nesprovodiv i neustavan prijedlog budžeta", rekao je Amidžić nakon sastanka sa srpskim članom Predsjedništva BiH Željkom Cvijanović.

On je istakao da višak sredstava koji postoji treba da bude usmjeren prema zaposlenima u zajedničkim institucijama.

Podsjećamo, sindikati SIPA-e, SPS-a i UIO BiH, 15. septembra podnijeli su krivične prijave protiv članova Predsjedništva BiH Željka Komšića, Denisa Bećirovića i Željke Cvijanović, te predsjedavajuće Vijeća ministara BiH Borjane Krišto i ministra finansija i trezora BiH Srđana Amidžića.

Zbog činjenice da BiH ni u oktobru nema budžet, gotovo 22.500 zaposlenih u državnim institucijama trpi štetu jer, između ostalog, odluka o povećanju koeficijenata za obračun njihovih plata ne može biti primjenjivana.

(Srna/Mondo)