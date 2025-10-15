Novo glasanje za dvije sedmice: Oborena hitna procedura za usvajanje budžeta BiH za 2025. godinu

Budžet institucija BiH za 2025. godinu iz trećeg pokušaja se danas našao na dnevnom redu, a u glasanju o hitnom postupku nije bilo potrebne entitetske većine iz RS.
Za su glasala 23 zastupnika, no problem je bio što je samo jedan zastupnik iz RS Edin Ramić (SDA) glasao za njega, a ostalih deset zastupnika protiv.
Nakon toga se u drugom krugu odmah glasalo o istom prijedlogu, a ishod je bio isti. Pokušalo se glasati i o skraćenom postupku, a ponovo je ishod bio isti, tako da će se o ovom prijedlogu odlučivati u redovnom postupku, piše Avaz.
Predsjedavajući Predstanvičkog doma PSBiH Marinko Čavara (HDZ BiH) je kazao da će najvjerovatnije o tome raspravljati 29. oktobra.
Podsjećamo, riječ je o prijedlogu koji je uputilo Predsjedništvo BiH, a iz Srpske zamjere povećanje izdvajanja za Oružane snage BiH, sredstva za BHRT i institucije kulture od državnog značaja.
Prema prijedlogu, budžet institucija BiH za ovu godinu trebao je iznosi 1,5 milijardi KM.
(Mondo)