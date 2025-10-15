logo
Novo glasanje za dvije sedmice: Oborena hitna procedura za usvajanje budžeta BiH za 2025. godinu

Novo glasanje za dvije sedmice: Oborena hitna procedura za usvajanje budžeta BiH za 2025. godinu

Autor Dragana Božić Izvor Avaz.ba
0

Budžet institucija BiH za 2025. godinu iz trećeg pokušaja se danas našao na dnevnom redu, a u glasanju o hitnom postupku nije bilo potrebne entitetske većine iz RS.

Srn2023-8-28_1357217_0.jpg Izvor: Srna/Željka Domazet

Za su glasala 23 zastupnika, no problem je bio što je samo jedan zastupnik iz RS Edin Ramić (SDA) glasao za njega, a ostalih deset zastupnika protiv.

Nakon toga se u drugom krugu odmah glasalo o istom prijedlogu, a ishod je bio isti. Pokušalo se glasati i o skraćenom postupku, a ponovo je ishod bio isti, tako da će se o ovom prijedlogu odlučivati u redovnom postupku, piše Avaz.

Predsjedavajući Predstanvičkog doma PSBiH Marinko Čavara (HDZ BiH) je kazao da će najvjerovatnije o tome raspravljati 29. oktobra.

Podsjećamo, riječ je o prijedlogu koji je uputilo Predsjedništvo BiH, a iz Srpske zamjere povećanje izdvajanja za Oružane snage BiH, sredstva za BHRT i institucije kulture od državnog značaja.

Prema prijedlogu, budžet institucija BiH za ovu godinu trebao je iznosi 1,5 milijardi KM.

(Mondo)

