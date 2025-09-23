logo
Bez entitetske većine: Ponovo blokirano usvajanje budžeta BiH

Autor Dušan Volaš
Poslanici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH danas nisu razmatrali prijedlog budžeta za 2025. godinu, jer u dva kruga glasanja nije postignuta neophodna entitetska većina da se ova tačka uopšte uvrsti na dnevni red.

Parlament i Savjet ministara BiH Izvor: MONDO

Iako je održana rasprava o hitnosti postupka, izjašnjavanja o samom budžetu nije bilo.

Na sjednici, koja je održana bez prisustva predlagača, odlučivalo se isključivo o tome da li će se o budžetu raspravljati. U oba kruga glasanja ovaj prijedlog nije dobio potrebnu podršku.

Pojedini poslanici iz Republike Srpske kao razlog za protivljenje naveli su da budžet nije izradilo Ministarstvo finansija BiH. Oni smatraju da je dokument kreirao međunarodni faktor, zbog čega je, prema njihovim riječima, neustavan i neprovodiv.

Jedina tačka oko koje je postojala opšta saglasnost svih zastupnika jeste da hitna procedura nije adekvatan način za usvajanje dokumenta kakav je budžet.

Nastavak sjednice zakazan je za sutra, u srijedu, 24. septembra, a na sjednicu su pozvani predlagači, tačnije Predsjedništvo BiH.

Tagovi

Parlamentarna skupština BiH budžet

