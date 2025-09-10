Predsjedništvo BiH usvojilo zaključke o budžetu za 2025. godinu, Cvijanovićeva bila protiv

Na današnjoj sjednici Predsjedništva Bosne i Hercegovine usvojena su četiri zaključka u vezi sa budžetom institucija BiH za 2025. godinu.

Zaključke su podržali predsjedavajući Predsjedništva Željko Komšić i član Denis Bećirović, dok je članica Predsjedništva Željka Cvijanović glasala protiv.

Iako je već septembar, budžet institucija BiH za tekuću godinu još uvijek nije usvojen, zbog čega najviše ispaštaju zaposleni službenici, pripadnici Oružanih snaga i državnih policijskih agencija, koji očekuju najavljeno povećanje plata.

Predsjedništvo BiH je ranije usvojilo budžet sa izmjenama i uputilo ga u Parlament BiH, ali on nije dobio potrebnu podršku. Kao razlog odbijanja navedeno je da Predsjedništvo nije preciziralo ekonomske kodove i detalje potrošnje.

Zbog toga je Predsjedništvo danas zadužilo Savjet ministara BiH da u roku od pet dana pripremi i dostavi novi prijedlog Zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za 2025. godinu. Ukoliko se to ne realizuje, od Parlamentarne skupštine BiH je zatraženo da se izjasni o prijedlogu budžeta koji je Predsjedništvo usvojilo 19. avgusta.

U slučaju da ni jedan od ova dva prijedloga ne bude prihvaćen, Vijeće ministara će biti obavezano da dostavi novi nacrt zakona, kako bi Predsjedništvo moglo da utvrdi novi prijedlog budžeta.

„Predsjedništvo BiH smatra neprihvatljivim nastavak bilo kakvog opstruiranja ili prolongiranja usvajanja budžeta. Stoga pozivamo sve nadležne institucije da maksimalno ubrzaju proces“, navedeno je u usvojenim zaključcima.

Zaključci stupaju na snagu danom donošenja.

