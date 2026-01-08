Granična policija BiH: Netačne informacije o mogućim napadima na granične prelaze

Granična policija BiH utvrdila je da je netačna informacija iz anonimnih prijava koje je proslijedilo Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Hrvatske o mogućem napadu na granične prelaze u BiH.

Izvor: MONDO/ Dragana Božić

U saopštenju se navodi da je Granična policija BiH odmah po dojavi, u saradnji s drugim bezbjednosnim agencijama, preduzela sve mjere i radnje te pojačala rad na terenu, angažujući dodatne ljudske resurse i materijalno-tehnička sredstva.

U skladu sa procedurama preduzete su sve aktivnosti na provjeravanju tačnosti informacija, kao i operativno-taktičke aktivnosti na terenu.

Nakon svih preduzetih mjera i radnji, u saradnji s drugim bezbjednosnim agencijama, utvrđeno je da je riječ o netačnoj informaciji.

Granična policija BiH zahvaljuje svim agencijama za sprovođenje zakona u BiH i MUP-u Hrvatske na ostvarenoj brzoj, efikasnoj i profesionalnoj saradnji, a ovaj slučaj potvrđuje da su razmjena informacija i saradnja od ključnog značaja za institucionalnu provjeru svih potencijalnih navoda i suzbijanje prijetnji.

Iz ove policijske agencije istakli su da su spremni da se suoče sa svim izazovima i da nastavljaju da ulažu sve ljudske resurse i materijalno-tehničke kapacitete u zaštitu granice BiH.

Granična policija BiH odlučna je da preduzme sve raspoložive mjere i radnje na suzbijanju svih oblika prekograničnog kriminala, nezakonitih migracija i drugih prijetnji, kako samostalno tako i u saradnji s nadležnim institucijama, a sve s ciljem stvaranja bezbjednosg okruženja za sve građane u BiH, navedeno je u saopštenju.

Federalni mediji objavili su da su Graničnu policiju BiH kolege iz Hrvatske juče informisale o prijetećem pismu u kojem se navodi da će grupa Afganistanaca napasti Granični prelaz Orašje.

Ranije su tokom dana hrvatske bezbjednosne agencije takođe obavijestile kolege u BiH o pismu anonimnog pošiljaoca u kojem je navedeno da se priprema napad na granične prelaze na teritoriji BiH, ali u toj prvoj prijetnji nisu precizirane lokacije.