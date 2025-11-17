Uvodi se novi digitalni sistem za Graničnu policiju: Vozači sa neizmirenim kaznama ne mogu napustiti BiH

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) razvila je novu aplikaciju za Graničnu policiju BiH, koja omogućava uvid u sve prekršaje svakog vozila počinjene u BiH u realnom vremenu.

Izvor: Goran Vrhovac/Shutterstock

Sistem automatski sprječava da osobe sa neizmirenim obavezama napuste državu dok prekršaji ne budu regulisani.

„Ovim sistemom istovremeno štitimo privatnost i podatke građana BiH, a osiguravamo efikasnu kontrolu prekršaja počinjenih unutar zemlje. Radi se o modernom, digitalnom i potpuno zaokruženom sistemu koji spaja sigurnost, zakonitost i odgovornost“, saopštili su iz IDDEEA.

Dug vozača u BiH i inostranstvu

Prema podacima IDDEEA, ukupni dug domaćih vozača za neplaćene saobraćajne prekršaje od 1. januara do 30. septembra 2025. godine iznosi 24,8 miliona KM.

Strani državljani, za prekršaje počinjene u BiH tokom iste godine, duguju 215.800 KM, što je povećanje u odnosu na prošlu godinu kada je dug iznosio oko 138.000 KM.

Nova praksa za prekršaje u inostranstvu

Osim kontrole prekršaja unutar BiH, IDDEEA je uspostavila i novu praksu za vozače iz BiH koji naprave prekršaje u inostranstvu, čime se dodatno osigurava efikasno praćenje i naplata kazni.

Novi digitalni sistem predstavlja značajan korak ka modernizaciji i unapređenju kontrole saobraćaja, smanjenju dugova i jačanju sigurnosti na granicama BiH.