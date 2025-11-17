logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uvodi se novi digitalni sistem za Graničnu policiju: Vozači sa neizmirenim kaznama ne mogu napustiti BiH

Uvodi se novi digitalni sistem za Graničnu policiju: Vozači sa neizmirenim kaznama ne mogu napustiti BiH

Autor Nikolina Damjanić
0

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) razvila je novu aplikaciju za Graničnu policiju BiH, koja omogućava uvid u sve prekršaje svakog vozila počinjene u BiH u realnom vremenu.

Vozači sa neizmirenim kaznama ne mogu napustiti BiH Izvor: Goran Vrhovac/Shutterstock

Sistem automatski sprječava da osobe sa neizmirenim obavezama napuste državu dok prekršaji ne budu regulisani.

„Ovim sistemom istovremeno štitimo privatnost i podatke građana BiH, a osiguravamo efikasnu kontrolu prekršaja počinjenih unutar zemlje. Radi se o modernom, digitalnom i potpuno zaokruženom sistemu koji spaja sigurnost, zakonitost i odgovornost“, saopštili su iz IDDEEA.

Dug vozača u BiH i inostranstvu

Prema podacima IDDEEA, ukupni dug domaćih vozača za neplaćene saobraćajne prekršaje od 1. januara do 30. septembra 2025. godine iznosi 24,8 miliona KM.

Strani državljani, za prekršaje počinjene u BiH tokom iste godine, duguju 215.800 KM, što je povećanje u odnosu na prošlu godinu kada je dug iznosio oko 138.000 KM.

Nova praksa za prekršaje u inostranstvu

Osim kontrole prekršaja unutar BiH, IDDEEA je uspostavila i novu praksu za vozače iz BiH koji naprave prekršaje u inostranstvu, čime se dodatno osigurava efikasno praćenje i naplata kazni.

Novi digitalni sistem predstavlja značajan korak ka modernizaciji i unapređenju kontrole saobraćaja, smanjenju dugova i jačanju sigurnosti na granicama BiH.

Možda će vas zanimati

Tagovi

IDDEEA vozači Granična policija BiH kazne

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ