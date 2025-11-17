IDDEEA zabranila strancima direktan uvid u podatke o prekršajima građana BiH

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) objavila je da od danas nijedan advokat, privatna firma niti bilo koje fizičko ili pravno lice izvan BiH ne može direktno dobiti podatke o prekršajima građana BiH.

Izvor: Screenshot

Ova odluka rezultat je dosljedne primjene novog Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH, u potpunosti usklađenog sa GDPR-om i evropskom praksom, čime je prekinuta višegodišnja praksa u kojoj su podaci građana dostavljani mimo jasno definisanih procedura, što je dovodilo do neovlaštenog iznošenja informacija i finansijske štete.

„Hiljade zahtjeva mjesečno stizale su mimo propisanih procedura, što je u potpunosti zaustavljeno. Od sada će se svi zahtjevi za razmjenu podataka u vezi sa prekršajnim predmetima slati isključivo putem mehanizama međunarodne pravne pomoći“, rekao je direktor IDDEEA, Almir Badnjević.

On je dodao da će bilo kakva razmjena podataka u vezi sa prekršajima koje građani eventualno počine u drugim državama biti moguća isključivo kroz državne kanale, u skladu sa Zakonom o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, koji se primjenjuje i na prekršaje.

Novi digitalni sistem za kontrolu prekršaja

Paralelno sa zaštitom podataka, IDDEEA je razvila novu aplikaciju za Graničnu policiju BiH, koja omogućava uvid u sve prekršaje svakog vozila počinjene na teritoriji BiH u realnom vremenu. Na taj način osobe sa neizmirenim obavezama ne mogu napustiti zemlju dok prekršaji nisu regulisani.

Ovaj sistem istovremeno štiti privatnost i podatke građana BiH i omogućava efikasnu kontrolu prekršaja unutar zemlje.

Radi se o modernom, digitalnom i zaokruženom sistemu koji spaja sigurnost, zakonitost i odgovornost.

Reforme i budući planovi

IDDEEA naglašava da su ove promjene dio šireg reformskog procesa koji se intenzivno provodi posljednje dvije godine. Agencija je ranije bila zapuštena, a mnogi procesi neriješeni i po više decenija.

Trenutna uprava istovremeno radi na ispravljanju naslijeđenih grešaka i nepravilnosti i izgradnji novih digitalnih rješenja, sigurnosnih mehanizama i identitetskih servisa u skladu sa evropskim standardima.

„Uprkos ograničenim resursima i često blokiranim odlukama, IDDEEA nastavlja reforme u interesu države i građana. Agencija više neće biti instrument privatnih interesa, već profesionalna institucija fokusirana na zakon, sigurnost i prava građana“, navodi se.

Ove reforme podižu standard zaštite podataka građana BiH, osiguravaju zakonitu međunarodnu saradnju i uvode efikasne mehanizme kontrole prekršaja na granicama.