logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

IDDEEA zabranila strancima direktan uvid u podatke o prekršajima građana BiH

IDDEEA zabranila strancima direktan uvid u podatke o prekršajima građana BiH

Autor Nikolina Damjanić Izvor Klix
0

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) objavila je da od danas nijedan advokat, privatna firma niti bilo koje fizičko ili pravno lice izvan BiH ne može direktno dobiti podatke o prekršajima građana BiH.

IDDEEA zabranila direktan uvid stranih advokata i firmi u podatke građana BiH Izvor: Screenshot

Ova odluka rezultat je dosljedne primjene novog Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH, u potpunosti usklađenog sa GDPR-om i evropskom praksom, čime je prekinuta višegodišnja praksa u kojoj su podaci građana dostavljani mimo jasno definisanih procedura, što je dovodilo do neovlaštenog iznošenja informacija i finansijske štete.

„Hiljade zahtjeva mjesečno stizale su mimo propisanih procedura, što je u potpunosti zaustavljeno. Od sada će se svi zahtjevi za razmjenu podataka u vezi sa prekršajnim predmetima slati isključivo putem mehanizama međunarodne pravne pomoći“, rekao je direktor IDDEEA, Almir Badnjević.

On je dodao da će bilo kakva razmjena podataka u vezi sa prekršajima koje građani eventualno počine u drugim državama biti moguća isključivo kroz državne kanale, u skladu sa Zakonom o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, koji se primjenjuje i na prekršaje.

Novi digitalni sistem za kontrolu prekršaja

Paralelno sa zaštitom podataka, IDDEEA je razvila novu aplikaciju za Graničnu policiju BiH, koja omogućava uvid u sve prekršaje svakog vozila počinjene na teritoriji BiH u realnom vremenu. Na taj način osobe sa neizmirenim obavezama ne mogu napustiti zemlju dok prekršaji nisu regulisani.

Ovaj sistem istovremeno štiti privatnost i podatke građana BiH i omogućava efikasnu kontrolu prekršaja unutar zemlje.

Radi se o modernom, digitalnom i zaokruženom sistemu koji spaja sigurnost, zakonitost i odgovornost.

Reforme i budući planovi

IDDEEA naglašava da su ove promjene dio šireg reformskog procesa koji se intenzivno provodi posljednje dvije godine. Agencija je ranije bila zapuštena, a mnogi procesi neriješeni i po više decenija.

Trenutna uprava istovremeno radi na ispravljanju naslijeđenih grešaka i nepravilnosti i izgradnji novih digitalnih rješenja, sigurnosnih mehanizama i identitetskih servisa u skladu sa evropskim standardima.

„Uprkos ograničenim resursima i često blokiranim odlukama, IDDEEA nastavlja reforme u interesu države i građana. Agencija više neće biti instrument privatnih interesa, već profesionalna institucija fokusirana na zakon, sigurnost i prava građana“, navodi se.

Ove reforme podižu standard zaštite podataka građana BiH, osiguravaju zakonitu međunarodnu saradnju i uvode efikasne mehanizme kontrole prekršaja na granicama.

Možda će vas zanimati

Tagovi

IDDEEA stranci prekršaji zaštita podataka

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ