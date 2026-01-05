Spisak zemalja kojima je Tramp zaprijetio: Poslije Venecuele cijeli svijet na oprezu zbog novih meta

Nakon hapšenja venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura, američki predsjednik Donald Tramp uputio je oštra upozorenja nizu zemalja, uključujući Kolumbiju, Kubu, Meksiko, Iran i Grenland.

Nakon što su američke snage tokom vikenda uhapsile venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura, američki predsjednik Donald Tramp i njegova administracija uputili su niz upozorenja drugim zemljama - Kolumbiji, Kubi, Meksiku, Iranu, ali i Grenlandu, autonomnoj teritoriji Danske.

"Naš posao je da imamo zemlje oko sebe koje su održive i uspješne i u kojima je dozvoljeno da nafta slobodno izlazi. Američka dominacija na zapadnoj hemisferi više nikada neće biti dovedena u pitanje", poručio je Tramp.

Grenland

Tramp je u nedjelju ponovio da je SAD potreban Grenland, autonomna danska teritorija, "sa stanovišta nacionalne bezbjednosti".

"Treba nam Grenland. Trenutno je izuzetno strateški važan. Grenland je svuda okružen ruskim i kineskim brodovima. Treba nam Grenland iz bezbjednosnih razloga, a Danska to neće moći da obezbijedi", rekao je Tramp.

Reagujući na Trampove komentare, grenlandski premijer Jens Frederik Nilsen izjavio je u ponedjeljak da je trenutna i ponavljana retorika koja dolazi iz Sjedinjenih Država potpuno neprihvatljiva. Kada predsjednik Sjedinjenih Država govori o potrebi za Grenlandom i povezuje nas sa Venecuelom i vojnom intervencijom, to nije samo pogrešno - to je nepoštovanje.

"Naša zemlja nije predmet u retorici velikih sila. Mi smo narod. Zemlja. Demokratija", dodao je Nilsen.

Tramp je i ranije izražavao želju za aneksijom Grenlanda - ogromnog ostrva bogatog resursima koje je autonomna teritorija Danske, NATO saveznice SAD-a. I Grenland i Danska oštro se protive toj ideji.

Kolumbija

Tramp je u nedjelju uputio oštre riječi kolumbijskom predsedniku Gustavu Petru, opisujući ga kao bolesnog čovjeka koji voli da proizvodi kokain i prodaje ga Sjedinjenim Državama, ali to neće još dugo raditi".

Na novinarsko pitanje da li to znači da bi u budućnosti mogla da uslijedi "operacija" u Kolumbiji, Tramp je odgovorio: "Meni to zvuči dobro".

Petro je u opširnoj objavi na društvenoj mreži X branio rezultate svoje vlade u borbi protiv trgovine drogom, ističući "najveću zapljenu kokaina u istoriji svijeta".

"Nisam nelegitiman, niti sam narko-diler, jedina imovina mi je porodična kuća koju i dalje otplaćujem od svoje plate", dodao je.

Petro je naveo i da je naredio ciljana bombardovanja protiv oružanih grupa povezanih s drogom, u skladu sa humanitarnim pravom. Uprkos tome, proizvodnja kokaina u Kolumbiji dostigla je rekordne nivoe, prema podacima UN-a.

Kuba

Američki predsjednik je u nedjelju rekao da vojna intervencija na Kubi, ključnoj saveznici Venecuele, nije potrebna jer je "na ivici pada".

"Mislim da nam nije potrebna nikakva akcija. Djeluje da propada. Ne znam da li će izdržati, ali Kuba sada nema prihode. Sav prihod dolazio je iz Venecuele, od venecuelanske nafte", rekao je Tramp.

Njegov državni sekretar Marko Rubio nazvao je kubansku vladu "velikim problemom".

"Mislim da su u velikim problemima. Neću sada govoriti o našim budućim potezima i politici, ali nije tajna da nismo veliki obožavaoci kubanskog režima. Da živim u Havani i radim u vladi, bio bih zabrinut", rekao je Rubio za NBC

Kubanski predsjednik Migel Dijaz-Kanel obećao je da neće dozvoliti da savez Kube i Venecuele propadne bez borbe.

"Za Venecuelu, naravno i za Kubu, spremni smo da damo čak i sopstveni život, ali uz visoku cijenu", izjavio je Dijaz-Kanel na skupu u Havani.

Meksiko

Tramp je često optuživao Meksiko da ne čini dovoljno u borbi protiv narko-kartela. U nedjelju je ponovio da se droga "sliva" kroz Meksiko i da će "morati nešto da se preduzme".

Dodao je da su karteli u Meksiku "veoma jaki" i da se "Meksiko mora sabrati".

U telefonskom intervjuu za Fox News, Tramp je otkrio da je pitao meksičku predsjednicu Klaudiju Šejnbaum da li želi pomoć američke vojske u borbi protiv narko-kartela.

Meksiko nije odgovorio na najnovije izjave, ali je bio jedna od šest zemalja koje su osudile hapšenje Madura, navodeći da američke akcije krše "osnovna načela međunarodnog prava".

Iran

Tramp je ponovio i upozorenje Iranu, gdje antivladini protesti ulaze u drugu nedjelju.

"Ako počnu da ubijaju ljude kao što su to radili u prošlosti, mislim da će ih Sjedinjene Države veoma snažno udariti", rekao je Tramp novinarima u nedjelju.

Prošle nedjelje poručio je da će, ako Iran "ubija mirne demonstrante, što im je uobičajena praksa, Sjedinjene Američke Države priskočiti u pomoć. Spremni smo i čekamo".

Jedna iranska organizacija za ljudska prava procijenila je da je u protestima do sada ubijeno 16 ljudi, ali CNN nije mogao da potvrdi tu brojku, prenosi Index.

Krajem prošlog mjeseca Tramp je upozorio Iran na svaki pokušaj obnove nuklearnog i balističkog raketnog programa. Iranski vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamnei, poručio je u nedjelju da se Islamska Republika "neće predati neprijatelju" i da izgrednike treba "staviti na njihovo mjesto".

