"Jedna proizvodi kokain, a druga je propala država": Tramp označio još dvije zemlje kao sljedeće mete

Donald Tramp je rekao da su SAD spremne i na druge udare, a onda je pomenuo lidere Kube i Kolumbije.

Izvor: Shutterstock/Noamgalai

Donald Tramp se obratio na konferenciji za štampu, ističući ponos zbog napada SAD-a na Venecuelu. Ovaj čin opravdao je željom za mirom u Venecueli i činjenicom da su oni najveći izvoznici narkotika.

"Narodu Venecuele želimo mir", rekao je i dodao da je Maduro kriminalac i vođa kartela.

"Nijedna nacija na svijetu nije mogla postići ono što je Amerika postigla", pohvalio se i dodao da su svi venecuelski vojni kapaciteti onesposobljeni u napadu.

Potvrdio je da se Maduro i njegova supruga "sada suočavaju s američkom pravdom", dodajući da su optuženi zbog "kampanje smrtonosnog narkoterorizma" protiv SAD-a i njegovih građana. Rekao je da će "od sada SAD voditi Venecuelu sve dok ne dođe vrijeme kada možemo sprovesti sigurnu, pravilnu i razboritu tranziciju vlasti".

Pored toga, dodao je da su Sjedinjene Američke Države spremne da izvedu i drugi napad ako se to pokaže neophodnim.

"S obzirom na uspjeh sinoćnje operacije, sada smatra da to vjerovatno više neće biti potrebno", istakao je.

Kroz pitanja novinara spomenuo je i kolumbijskog predsjednika Gustava Petra.

"Mora paziti šta radi", ranije je naglasio, a sada je potvrdio da stoji iza te izjave i dodao:

"Proizvode kokain. Šalju ga u Sjedinjene Američke Države. Zato mora paziti šta radi."

Novinari su odmah pitali i za čelnika komunističke Kube, Migela Dijaz Kanela i da li je poruka upućena i njemu.

"Kuba je nešto o čemu ćemo na kraju govoriti jer je Kuba trenutno propala država", rekao je i dodao:

"U tom smislu je vrlo slično jer želimo pomoći ljudima na Kubi, ali želimo pomoći i ljudima koji su bili prisiljeni da napuste Kubu i koji sada žive u ovoj zemlji."

(Večernji list/MONDO)