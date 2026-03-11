Rekord u BiH - kartični promet premašio 21 milijardu KM: Kartice nam najviše služe za podizanje gotovine

Građani Bosne i Hercegovine su u 2025. godini "provukli" kroz kartice rekordnih 21 milijardu KM.

Izvor: Shutterstock

Centralna banka Bosne i Hercegovine objavila je redovni godišnji izvještaj o kartičnom poslovanju, koji potvrđuje snažan rast svih segmenata ovog tržišta tokom 2025. godine.

Ukupan promet karticama bh. banaka u zemlji i inostranstvu iznosio je rekordnih 21.102.734.732 KM, što predstavlja povećanje od preko 2,6 milijardi KM u odnosu na prethodnu godinu.

Na kraju 2025. godine, u Bosni i Hercegovini je bilo ukupno 2.657.020 aktivnih kartica, što je za 71.601 više nego u 2024. godini.

Dominacija debitnih kartica: Građani i dalje najviše koriste debitne kartice, koje čine veliku većinu od ukupno 2,23 miliona izdatih kartica.

Brendovi: Tržištem dominiraju globalni brendovi Mastercard (1,8 miliona kartica) i Visa (841 hiljada kartica).

Domaća kartica: Jedinu domaću karticu, Bamcard, nudi samo jedna banka (KIB d.d. Velika Kladuša).

Struktura potrošnje: Keš i dalje vlada, ali internet kupovina cvjeta

Iako se trendovi polako mijenjaju, podizanje gotovine na bankomatima i dalje čini najveći dio prometa:

Bankomati (ATM): Putem bankomata podignuto je 13,59 milijardi KM, što čini 64% ukupne vrijednosti transakcija.

Prodajna mjesta (POS): Na uređajima u trgovinama realizovano je 6,12 milijardi KM ili 29% prometa.

Internet: Najveći procentualni skok zabilježen je u online trgovini, gdje je promet porastao sa 815 miliona u 2024. na preko 1,38 milijardi KM u 2025. godini.

Zanimljivo je da se čak 65% online kupovine obavlja na inostranim sajtovima, dok domaće internet trgovine drže preostalih 35% tržišta.

Beskontaktno plaćanje postaje standard

Tehnološki napredak je očigledan u načinu na koji građani plaćaju. Čak 70% svih kartičnih transakcija u 2025. godini realizovano je beskontaktno, dok se preostalih 30% odnosi na tradicionalno kontaktno korištenje kartica.

Širenje mreže uređaja

Banke su tokom godine nastavile sa širenjem infrastrukture:

Broj instaliranih bankomata porastao je na 1.868.

Mreža POS uređaja u trgovinama značajno je proširena i sada broji 37.895 terminala.

Potrošnja turista u BiH

Strani državljani su svojim karticama u BiH tokom 2025. godine potrošili ukupno 4,1 milijardu KM. Od tog iznosa, nešto više od polovine (51%) odnosilo se na podizanje gotovine, dok je 49% utrošeno direktno na kupovinu roba i usluga.

Izvještaj je sačinjen na osnovu podataka prikupljenih od 22 komercijalne banke koje posluju u Bosni i Hercegovini.