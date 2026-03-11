logo
Napad dronovima u blizini aerodroma u Dubaiju: Četiri osobe povrijeđene

Autor Haris Krhalić
Četiri osobe povrijeđene nakon pada iranskih dronova u blizini aerodroma u Dubaiju.

dubai aerodrom Izvor: Shutterstock

Četiri osobe su povrijeđene nakon što su dva drona, lansirana iz Irana, pala u neposrednoj blizini Međunarodnog aerodroma u Dubaiju (DXB), potvrdile su lokalne vlasti u srijedu.

Prema zvaničnim informacijama, u incidentu su lakše povrijeđena dva državljanina Gane i jedan državljanin Bangladeša, dok je državljanin Indije zadobio povrede umjerene težine.

Aviosaobraćaj bez prekida

Kancelarija za medije Dubaija oglasila se zvaničnim saopštenjem u 11:38 časova, potvrdivši lokaciju pada bespilotnih letjelica.

"Nadležne službe potvrđuju da su dva drona pala u blizini Međunarodnog aerodroma Dubai (DXB) prije kratkog vremena", navodi se u saopštenju. Uprkos incidentu, naglašeno je da se vazdušni saobraćaj odvija nesmetano i prema predviđenom redu letenja.

Ovaj napad dolazi u jeku eskalacije neprijateljstava koja su započela u subotu, 28. februara. Podaci protivvazdušne odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) ukazuju na intenzitet napada kojima je ova zemlja izložena.

Zaključno sa utorkom, sistemi PVO UAE detektovali su ukupno 1.475 dronova upućenih s iranske teritorije od početka sukoba. Iako su sistemi odbrane visoko efikasni, današnji incident pokazuje stalnu opasnost za civilnu infrastrukturu u regionu.

