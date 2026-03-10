Minić: Neće biti nestašice goriva

Predsjednik Vlade RS Savo Minić izjavio da će dodatne količine nafte i naftnih derivata doći u Srpsku, te da neće biti nestašice goriva na benzinskim pumpama.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Minić je rekao da Vlada prati situaciju u cijelom svijetu kada je u pitanju energetska stabilnost, te naglasio da je u Srpskoj trenutno povoljan hidrološki momenat koji će trajati dva do tri mjeseca, a da će se u međuvremenu na sistem priključiti i Rudnik i Termoelektrana "Ugljevik".

Kada je u pitanju gorivo, Minić kaže da, prema informacija sa sastanka sa predstavnicima benzinskih pumpi i privrednicima koji imaju naftne terminale, neće biti nestašice goriva na benzinskim pumpama u Srpskoj.

On je dodao da su juče podijeljeni spiskovi za regresirani dizel za poljoprivredne proizvođače u Srpskoj i da kreće podjela regresiranog goriva, te da nema potrebe za bilo kakvim gužvama i žurbom.

"Mi ćemo pratiti ograničenje marži. Već dva dana naši inspektori kažnjavaju sve benzinske pumpe koje su na osnovu starih zaliha napravile nove cijene, što naravno nije prihvatljivo", rekao je Minić novinarima u Bijeljini.

Među mjerama koje će Vlada Republike Srpske donositi, Minić je naveo i ograničavanje drugih marži, jer nakon poskupljenja goriva odmah dođe do poskupljenja sve druge robe, a kada padne cijena goriva, ostaje visoka cijena robe.