logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Akcija "Gold": SIPA pretresa lokacije u četiri grada, oduzeta roba vrijedna stotine hiljada maraka

Akcija "Gold": SIPA pretresa lokacije u četiri grada, oduzeta roba vrijedna stotine hiljada maraka

Autor Haris Krhalić
0

U velikoj akciji SIPA-e pod nazivom „Gold“ izvršeni su pretresi u Bijeljini, Tuzli, Gradačcu i Lukavcu. Oduzeto je više od kilogram zlata, srebro i tekstilna roba, dok su dva lica lišena slobode zbog krijumčarenja i poreske utaje.

SIPA Izvor: SIPA

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), u saradnji sa službenicima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, realizuju danas operativnu akciju kodnog naziva „Gold“. Aktivnosti se sprovode na šest lokacija na području Bijeljine, Tuzle, Gradačca i Lukavca, gdje se vrše pretresi stambenih i pomoćnih objekata, kao i pokretnih stvari.

Akcija se odvija po nalogu Suda BiH i pod nadzorom Tužilaštva BiH zbog sumnje na počinjenje krivičnih djela krijumčarenja, organizovanog kriminala, nedopuštene trgovine te poreske utaje.

Tokom dosadašnjih aktivnosti slobode su lišena dva lica koja će biti sprovedena u prostorije SIPA-e na kriminalističku obradu i ispitivanje u svojstvu osumnjičenih, nakon čega će biti predata u nadležnost Tužilaštva BiH. Prilikom pretresa otkrivena je i privremeno oduzeta velika količina robe, uključujući zlatni nakit težine preko jednog kilograma čija se vrijednost procjenjuje na oko 350.500 KM, te više od 12 kilograma srebrnog nakita vrijednosti oko 145.000 KM.

Pored nakita, zaplijenjena je i tekstilna roba vrijedna oko 109.000 KM, veća količina parfema, rezervni dijelovi za vozila, kao i jedno putničko motorno vozilo. U realizaciji ove akcije podršku pružaju i policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, a svi oduzeti predmeti služiće kao dokazni materijal u daljem postupku.

Možda će vas zanimati

Tagovi

SIPA

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ