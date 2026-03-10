Akcija "Gold": SIPA pretresa lokacije u četiri grada, oduzeta roba vrijedna stotine hiljada maraka

U velikoj akciji SIPA-e pod nazivom „Gold“ izvršeni su pretresi u Bijeljini, Tuzli, Gradačcu i Lukavcu. Oduzeto je više od kilogram zlata, srebro i tekstilna roba, dok su dva lica lišena slobode zbog krijumčarenja i poreske utaje.

Izvor: SIPA

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), u saradnji sa službenicima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, realizuju danas operativnu akciju kodnog naziva „Gold“. Aktivnosti se sprovode na šest lokacija na području Bijeljine, Tuzle, Gradačca i Lukavca, gdje se vrše pretresi stambenih i pomoćnih objekata, kao i pokretnih stvari.

Akcija se odvija po nalogu Suda BiH i pod nadzorom Tužilaštva BiH zbog sumnje na počinjenje krivičnih djela krijumčarenja, organizovanog kriminala, nedopuštene trgovine te poreske utaje.

Tokom dosadašnjih aktivnosti slobode su lišena dva lica koja će biti sprovedena u prostorije SIPA-e na kriminalističku obradu i ispitivanje u svojstvu osumnjičenih, nakon čega će biti predata u nadležnost Tužilaštva BiH. Prilikom pretresa otkrivena je i privremeno oduzeta velika količina robe, uključujući zlatni nakit težine preko jednog kilograma čija se vrijednost procjenjuje na oko 350.500 KM, te više od 12 kilograma srebrnog nakita vrijednosti oko 145.000 KM.

Pored nakita, zaplijenjena je i tekstilna roba vrijedna oko 109.000 KM, veća količina parfema, rezervni dijelovi za vozila, kao i jedno putničko motorno vozilo. U realizaciji ove akcije podršku pružaju i policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, a svi oduzeti predmeti služiće kao dokazni materijal u daljem postupku.