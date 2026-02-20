logo
Bio u bjekstvu duže od četiri godine: Sipa uhapsila bjegunca u Zenici

Bio u bjekstvu duže od četiri godine: Sipa uhapsila bjegunca u Zenici

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu (Sipa) uhapsili su na području Zenice jedno lice za kojim su raspisane četiri potrage i jedna međunarodna potjernica, a bilo je u bjekstvu duže od četiri godine.

Sipa uhapsila bjegunca u Zenici Izvor: Srna

Na osnovu operativnih saznanja navedeno lice locirali su policijski službenici SIPA-e – FAST tim, nakon čega je lišeno slobode.

On je uhapšen na osnovu potjernice Opštinskog suda u Zenici zbog krivičnog gonjenja za krivična djela neovlaštena proizvodnja i promet droge, teška tjelesna povreda i prikrivanje, saopšteno je iz Sipe.

Ovo lice je uhapšeno juče i nakon kriminalističke obrade predato je u nadležnost Opštinskog suda u Zenici. 

(Mondo)

