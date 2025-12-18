logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Akcija „Vega 2“: U Bihaću uhapšen Pakistanac osumnjičen za krijumčarenje migranata

Akcija „Vega 2“: U Bihaću uhapšen Pakistanac osumnjičen za krijumčarenje migranata

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu (Sipa) uhapsili su na području Bihaća državljanina Pakistana osumnjičenog za krijumčarenje migranata.

1696412570-operativna-akciјa-plug-slobode-lisheno-13-lica.jpg Izvor: SIPA

Pakistanac je uhapšen tokom akcije u kojoj su izvršeni pretresi stana, pomoćnih objekata i pokretnih stvari, a nakon kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenog, biće predat Službi za poslove sa strancima.

Tokom pretresa otkriveni su i privremeno oduzeti predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz da su počinjena krivična djela krijumčarenje lica i organizovanje grupe ili udruženja zbog krijumčarenja migranata, saopšteno je iz Sipe.

Sipa je akciju "Vega 2" sprovela juče, po usmenoj naredbi Suda BiH, pod nadzorom Tužilaštva BiH i u saradnji sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona i službenicima Službe za poslove sa strancima. 

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

SIPA hapšenje krijumčarenje migranti

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ