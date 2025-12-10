Mađarska ne želi da prima migrante: Odbija se dogovoreni mehanizam solidarnosti

Mađarska odbija da primijeni migrantski pakt EU i neće prihvatiti migrante, dok Brisel upozorava da sve članice moraju poštovati odluke Unije.

Izvor: Alexandros Michailidis/Shutterstock

Mađarska neće primijeniti dogovoreni mehanizam solidarnosti u Evropskoj uniji i neće prihvatiti "ni jednog migranta", izjavio je u srijedu visoki vladin zvaničnik, prenose mađarski mediji. Đerđelj Guljaš, šef kabineta mađarskog premijera, rekao je to na konferenciji za medije u Budimpešti, ponavljajući dugogodišnje protivljenje desničarske vlade migrantskoj politici EU.

Ministri unutrašnjih poslova i pravosuđa EU u ponedjeljak su postigli dogovor o tzv. mehanizmu solidarnosti koji uključuje sistem raspodjele migranata među državama članicama. Planom je predviđeno da zemlje koje ne žele da prime izbjeglice mogu umjesto toga pružiti finansijske doprinose ili materijalnu pomoć. Pakt bi trebalo da stupi na snagu u junu 2026.

Guljaš: Mađarska neće sprovoditi migrantski pakt

"Nećemo sprovoditi pakt o migracijama", rekao je Guljaš i dodao da EU "nema ovlašćenja da odlučuje s kim bi Mađari trebalo da žive". Podsjetio je na referendum iz 2016. na kojem su birači odbacili ono što je vlada opisala kao prisilnu raspodjelu migranata od strane EU. Ipak, izlaznost je bila ispod potrebnih 50 posto da bi rezultati referenduma bili važeći. Referendum je održan godinu dana nakon vrhunca izbjegličke krize 2015, tokom koje je Mađarska podigla bodljikavu žicu duž granica sa Srbijom i Hrvatskom da bi blokirala migracije balkanskom rutom. Mađarski premijer Viktor Orban godinama je u sukobu sa Evropskom komisijom zbog restriktivne politike azila.

Reakcije iz Evropske komisije

Sud EU je 2024. godine kaznio Mađarsku zbog kršenja zakona EU o azilu novčanom kaznom od 200 miliona evra i dodatnom kaznom od milion evra po danu nepoštovanja presude. Sud je kao ključna kršenja naveo de facto obustavu zahtjeva za azil i nezakonito pritvaranje tražilaca azila. Povjerenik EU za migracije Magnus Bruner izjavio je u utorak da žali zbog stava Mađarske.

Govoreći za njemačku javnu televiziju ZDF, Bruner je rekao da bi učešće Mađarske bilo korisno jer bi evropski sistem migracija i azila "prirodno bio svima od koristi". Na pitanje o mogućim posljedicama po Mađarsku, Bruner je rekao da se svaka zemlja koja želi da bude u EU mora pridržavati i njenih odluka.

(Index/MONDO)