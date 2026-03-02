logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Fond PIO RS upozorava penzionere: Ne promijenite način isplate – penzija će biti privremeno obustavljena

Fond PIO RS upozorava penzionere: Ne promijenite način isplate – penzija će biti privremeno obustavljena

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske podsjetio je danas da se od 1. maja ukida isplata penzije putem punomoći date Fondu i naveo da je do sada evidentirano 2.339 ovakvih korisnika.

5.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Od tog broja, 275 savjesnih i odgovornih korisnika i njihovih punomoćnika postupilo je po zahtjevu Fonda i promijenilo način isplate penzije zaključno sa 28. februarom, što predstavlja 11,76 odsto ukupnog broja obuhvaćenih korisnika.

Preostalih 2.064 korisnika prava pozivaju se da najkasnije do 30. aprila postupe u skladu sa ranije dostavljenim obavještenjem, odnosno da regulišu način isplate penzije otvaranjem računa u poslovnoj banci ili opredjeljenjem za isplatu putem pošte, u kom slučaju će lično regulisati poslovni odnos sa nadležnim poštanskim operatorom.

Fond je pozvao korisnike koji imaju prijavljeno boravište u Republici Srpskoj, a žive u inostranstvu, da svoj status usklade sa odredbama člana četiri i člana devet Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH.

"Napominjemo da će korisnicima koji do 30. aprila ne postupe po zahtjevu Fonda biti privremeno obustavljena isplata penzije sve do regulisanja načina isplate i usklađivanja podataka sa važećim propisima", navodi se u saopštenju.

Možda će vas zanimati

Tagovi

penzioneri Fond PIO

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ