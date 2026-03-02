Fond PIO RS upozorava penzionere: Ne promijenite način isplate – penzija će biti privremeno obustavljena

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske podsjetio je danas da se od 1. maja ukida isplata penzije putem punomoći date Fondu i naveo da je do sada evidentirano 2.339 ovakvih korisnika.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Od tog broja, 275 savjesnih i odgovornih korisnika i njihovih punomoćnika postupilo je po zahtjevu Fonda i promijenilo način isplate penzije zaključno sa 28. februarom, što predstavlja 11,76 odsto ukupnog broja obuhvaćenih korisnika.

Preostalih 2.064 korisnika prava pozivaju se da najkasnije do 30. aprila postupe u skladu sa ranije dostavljenim obavještenjem, odnosno da regulišu način isplate penzije otvaranjem računa u poslovnoj banci ili opredjeljenjem za isplatu putem pošte, u kom slučaju će lično regulisati poslovni odnos sa nadležnim poštanskim operatorom.

Fond je pozvao korisnike koji imaju prijavljeno boravište u Republici Srpskoj, a žive u inostranstvu, da svoj status usklade sa odredbama člana četiri i člana devet Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH.

"Napominjemo da će korisnicima koji do 30. aprila ne postupe po zahtjevu Fonda biti privremeno obustavljena isplata penzije sve do regulisanja načina isplate i usklađivanja podataka sa važećim propisima", navodi se u saopštenju.