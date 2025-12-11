Građani Republike Srpske koji steknu uslov za penzionisanje imaju velike probleme ako su dio radnog staža ostvarili u Srbiji, a bez obzira što sa ovom zemljom imamo specijalne i paralelne veze, na potvdu čekaju i do godinu i po.

Sa druge strane, naš Fond PIO Republike Srpske, iste zahtjeve penzionera iz Srbije rješeva u roku šest do osam dana.

Na ovu problematiku upozorio je poslanik Dragan Galić koji je apelovao na resorno ministarstvo u Srpskoj da utiču na kolege iz Srbije da se sa njihove strane procedure ubrzaju.

“Ide toliko sporo i loše pa pojedini građani i po godinu i po čekaju listing iz Srbije da bi ostvarili pravo na penziju i dobili rješenje. Fond PIO je po tom pitanju izuzetno ažuran. Pojedini ljudi, nažalost, zbog zdravstvenog stanja i ne dočekaju prvu penziju u Republici Srpskoj. To je ogroman problem“ istakao je Galić.

U Ministarstvu rada RS su svjesni da su rokovi za dostavljanje traženih potvrda iz Srbije znatno duži u odnosu na bilo gdje drugo u region, a gotovo svaki mjesec im šalju urgencije, iako uzalud.

Takođe, na svim skupovima fondova iz država nastalih na području bivše SFRJ, razgovarano je ovoj temi i potencirana spomenuta problematika.

“Pojedini fondovi su unaprijedili svoje procedure, dok kod RF PIO Srbije rokovi i dalje ostaju značajno duži od optimalnih”, ocijenili su u nadležnom ministarstvu.

Prema aktuelnim evidencijama Fonda PIO RS, od Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Srbije (RF PIO Srbije) se trenutno potražuje 618 potvrda staža, što predstavlja najveći dio svih nedostavljenih potvrda staža iz inostranstva.

“Na dostavljanje potvrda čeka se i po nekoliko mjeseci, a u određenim slučajevima i više od godinu dana, što zavisi od obima predmeta i stepena složenosti provjere arhivskih evidencija kod inostranih nosilaca osiguranja. Naime, rokovi dostavljanja potvrda zavise isključivo od postupanja nadležnih organa druge države, na koje Fond nije u mogućnosti da utiče”, pojasnili su u ministarstvu.

S druge strane, RF PIO Srbije trenutno od Fonda u RS potražuje 27 potvrda staža, koje se u prosjeku dostavljaju u roku od šest do osam dana.

“To ukazuje da se predmeti koji zavise od postupanja institucija Republike Srpske okončavaju blagovremeno i bez zastoja”, istakli su.