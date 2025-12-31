logo
Prijetio zatvorskim službenicima: Nova optužnica protiv teroriste Jašarevića

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Mevlida Jašarevića zbog prijetnji službenicima u zatvoru u Vojkovićima, gdje izdržava kaznu za teroristički napad na američku Ambasadu u Sarajevu.

Nova optužnica protiv Mevlida Jašarevića Izvor: YouTube/Screenshot

U optužnici se navodi da je Jašarević u dva navrata u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija u Istočnom Sarajevu službenicima upućivao verbalne i fizičke prijetnje zbog zabrane telefonskih i pisanih kontakata.

"Cilj takvog ponašanja bio je da se službena lica spriječe i ometu u zakonitom obavljanju službenih radnji", naveli su iz Tužilaštva.

Jašarević, član vehabijske zajednice u Gornjoj Maoči, u zatvoru u Vojkovićima služi kaznu od 15 godina zatvora za teroristički napad na zgradu Ambasade Sjedinjenih Država 28. oktobra 2011. godine.

On je tada ispalio više od 100 metaka na objekat i ranio policajca Mirsada Velića koji je obezbjeđivao zgradu Ambasade SAD. 

(Srna)

