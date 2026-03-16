Naftni giganti upozorili Trampa: Kriza na Bliskom istoku pogodiće cijelu planetu

Direktori najvećih američkih naftnih kompanija upozorili su administraciju predsjednika Donald Trump da bi poremećaji u Ormuškom moreuzu mogli dodatno pogoršati globalnu energetsku krizu.

Direktori najvećih američkih naftnih kompanija upozorili su administraciju predsjednika Donalda Trampa da bi energetska kriza izazvana tenzijama s Iranom mogla dodatno da se pogorša ako poremećaji u Ormuškom moreuzu potraju, prenosi Volstrit džurnal.

Tokom sastanaka u Bijeloj kući, čelnici firmi ExxonMobil, Chevron i ConocoPhillips istakli su da nestabilnost u ovom ključnom pomorskom prolazu može dodatno podići cijene nafte i izazvati nestanak rafinisanih goriva.

Direktor Exxona, Daren Vuds, naglasio je da bi cijene sirove nafte mogle dodatno rasti ukoliko trgovci počnu agresivno kupovati zbog straha od smanjenih zaliha. Slična upozorenja dali su i čelnici Chevronea i ConocoPhillipsa.

Moguće mjere Bijele kuće

Administracija SAD razmatra nekoliko poteza kako bi ublažila rast cijena energenata:

ublažavanje sankcija ruskoj nafti,

puštanje dijela nafte iz strateških rezervi SAD,

povećanje isporuka iz Venezele.

Ipak, predstavnici naftne industrije upozoravaju da bi ove mjere imale ograničen efekat ako se situacija u Ormuškom moreuzu ne stabilizuje.

Ormuški moreuz je jedna od najvažnijih svjetskih energetskih arterija, jer kroz njega prolazi oko 20 odsto globalne trgovine naftom.

Zbog sukoba između SAD, Izraela i Irana, promet kroz ovaj prolaz je značajno poremećen, što je izazvalo naglo poskupljenje nafte i povećalo zabrinutost na globalnim tržištima energije.

Industrijski lideri ocjenjuju da bi ponovna normalizacija plovidbe kroz Ormuški moreuz bila jedino dugoročno rješenje za stabilizaciju globalnog energetskog tržišta.

