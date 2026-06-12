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Ilon Mask postao prvi čovjek čije je bogatstvo premašilo bilion dolara

Ilon Mask postao prvi čovjek čije je bogatstvo premašilo bilion dolara

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
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Ilon Mask postao je prvi čovjek čije je bogatstvo premašilo bilion dolara nakon izlaska SpaceX-a na berzu. Analitičari upozoravaju da kompanija i dalje posluje sa velikim gubicima.

Ilon Mask postao prvi bilioner na svijetu nakon rekordnog IPO-a SpaceX-a Izvor: Wirestock Creators / Shutterstock, Kamarravv13 / Shutterstock

Ilon Mask postao je prvi čovjek na svijetu čije se bogatstvo procjenjuje na više od jednog biliona dolara, nakon što su akcije kompanije SpaceX snažno porasle poslije izlaska na berzu, piše AP.

Akcije SpaceX-a skočile su za 24 odsto prvog dana trgovanja, čime je vrijednost kompanije dostigla oko 2,2 biliona dolara. Time je SpaceX postao jedna od najvrednijih američkih kompanija, dok je Maskovo bogatstvo, uključujući i njegov udio u Tesli, procijenjeno na oko 1,2 biliona dolara.

Kompanija je prikupila oko 75 milijardi dolara kroz inicijalnu javnu ponudu akcija, što predstavlja najveći IPO u istoriji.

Mask tvrdi da je izlazak na berzu neophodan kako bi finansirao ambiciozne planove kompanije, uključujući širenje satelitske mreže, razvoj orbitalnih data centara i dugoročni cilj stvaranja ljudske kolonije na Marsu.

Ipak, dio analitičara upozorava da se trenutna tržišna vrijednost kompanije više zasniva na očekivanjima nego na finansijskim rezultatima. SpaceX je, prema objavljenim podacima, od početka 2025. do kraja marta 2026. godine zabilježio gubitak od 8,7 milijardi dolara.

Investitori, međutim, očigledno vjeruju da bi kompanija u budućnosti mogla ostvariti značajne prihode zahvaljujući svemirskim tehnologijama, satelitskim uslugama i projektima povezanim sa vještačkom inteligencijom.

Mask je godinama poznat po velikim tehnološkim vizijama, ali i po ambicioznim obećanjima čiji su rokovi često pomjerani. Zbog toga dio stručnjaka smatra da će tek naredne godine pokazati da li je trenutna euforija oko SpaceX-a opravdana ili je riječ o još jednom primjeru tržišta koje ulaže više u obećanja nego u rezultate.

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Tagovi

Ilon Mask bogataši bogatstvo spacex

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